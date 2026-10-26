Economie

Ce a vorbit Luca Niculescu cu Mugur Isărescu

Ce a vorbit Luca Niculescu cu Mugur Isărescu
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pentru a discuta situația economică a țării, evoluțiile macroeconomice și perspectivele de dezvoltare. În urma întrevederii, șeful Guvernului a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului constant dintre Executiv și banca centrală.

Ce a vorbit Luca Niculescu cu Mugur Isărescu

Potrivit premierului, discuțiile au vizat principalele provocări economice actuale, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar și perspectivele economiei românești.

„Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice”, a transmis Luca Niculescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul a precizat că l-a informat pe guvernatorul BNR cu privire la prioritățile Executivului, care urmărește atât menținerea disciplinei financiare, cât și relansarea economiei și atragerea de investiții.

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Niculescu: L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu

În ceea ce privește gestionarea banilor publici, Niculescu a afirmat că Guvernul își propune să utilizeze resursele bugetare în mod eficient și să mențină finanțele publice pe traiectoria convenită cu Comisia Europeană.

„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public, cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană”, a precizat premierul.

Niculescu Isarescu

Niculescu Isarescu / foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Cealaltă direcție anunțată de șeful Executivului vizează relansarea activității economice și atragerea capitalului necesar dezvoltării. Potrivit acestuia, investițiile sunt importante pentru dezvoltarea țării și pentru crearea de noi locuri de muncă.

Premierul i-a mulțumit guvernatorului BNR

Întrevederea are loc în contextul preocupărilor privind evoluția economiei, costurile finanțării și menținerea stabilității macroeconomice.

Dialogul dintre Guvern și BNR este relevant pentru coordonarea măsurilor economice și financiare, în condițiile în care deciziile bugetare și evoluțiile monetare influențează mediul economic.

La finalul mesajului său, Luca Niculescu i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de continuarea dialogului dintre cele două instituții. Premierul nu a prezentat în mesaj măsuri concrete convenite în cadrul întâlnirii.

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