Ce a făcut Sile Cămătaru de când a ajuns acasă. Cu ce se ocupă interlopul

Sile Cămătaru a fost elibera din închisoare de câteva luni, iar de atunci face tot felul de lucruri. Acesta s-a ocupat de reamenajarea casei, cel puțin asta susține fiul său.

Dani Balint are numai cuvinte de laudă la adresa tatălui său, venit acasă de la închisoare acum câteva luni.

”Sunt foarte împlinit din punctul acesta de vedere, sunt foarte bucuros că a venit tata acasă. Abia aștept să vină Crăciunul, în familie. S-a schimbat și casa, s-a luminat. La mine în curte a schimbat totul pe acolo. a aranjat, e un om foarte gospodar, de la bordură, până la căzi, până la fațadă, toate chestiile legate de casă”, a spus băiatul interlopului.

De asemenea acesta a mai spus că Sile și-a schimbat obiceiurile. ”E un om căruia îi place să investească în casă, nu e un om care să iasă pe afară, să cheltuie banii aiurea, jocuri băutură, femei, alte chestii.

Lui i-a plăcut tot timpul să avem în casă tot ce ne trebuie. Stă acasă frumos, că are tot ce îi trebuie, e sătul, ce să mai facă pe stradă?!Cu cine să se întâlnească, cu cine ce să facă? Lumea asta bandită și perversă de pe stradă”, a explicat Dani Balint.

De-a lungul vieții, Sile Cămătaru a stat mult timp prin închisoare. Drept urmare nu a apucat să stea prea mult alături de copii. ”Cel mai mult și-a dorit să își vadă și el nepoții, că nu prea a avut parte să stea cu noi. Își dorește să fie acolo lângă nepoți, se bucură de adevăratele lucruri care te fac fericit în viață. Astea sunt lucrurile care contează în viață”, a mai spus Dani Balint.

Sile Cămătaru nu mai are în acest moment nici un proces pe rol. Fiul său însă este acuzat că și-ar fi bătut copilul, cauză în care a fost și arestat. Rămâne de văzut dacă va primi o condamnare cu executare în acest dosar.