Curtea Constituțională a României (CCR) a decis modificarea procedurii de informare în cazul unor dosare care vizează legislația privind cetățenia română, pe fondul numărului foarte mare de cauze aflate pe rolul instituției.

Potrivit unei hotărâri publicate marți în Monitorul Oficial, persoanele implicate în aceste dosare nu vor mai primi înștiințări individuale privind termenele de judecată, ci vor trebui să consulte pagina oficială de internet a Curții Constituționale.

Noua procedură se aplică exclusiv cauzelor care au ca obiect excepții de neconstituționalitate privind dispoziții din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 și din Legea nr. 14/2025 pentru modificarea și completarea legislației referitoare la cetățenia română. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Plenul Curții Constituționale în ședința din 30 iunie 2026.

În motivarea hotărârii, Curtea Constituțională explică faptul că măsura a fost adoptată ca urmare a creșterii semnificative a numărului de dosare privind legislația cetățeniei. Instituția arată că aceste cauze au, în mare parte, un conținut similar, fiind formulate aceleași critici de neconstituționalitate împotriva acelorași prevederi legale.

Judecătorii constituționali subliniază că asupra acestor aspecte Curtea s-a pronunțat deja prin Decizia nr. 493 din 19 mai 2026, care a oferit o interpretare de principiu privind constituționalitatea dispozițiilor contestate. În acest context, CCR consideră că adoptarea unei proceduri simplificate este justificată pentru gestionarea eficientă a volumului mare de cauze.

Potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial, înștiințarea părților nu va mai fi realizată prin comunicări individuale. În schimb, termenele de judecată vor fi afișate direct pe pagina oficială a Curții Constituționale.

Lista ședințelor va conține numele autorilor excepțiilor de neconstituționalitate și ale celorlalte părți implicate în dosar. Aceasta va fi publicată cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea cauzei.

În practică, publicarea acestor informații pe site-ul instituției va înlocui procedura clasică de citare și informare privind termenul de judecată pentru dosarele care intră sub incidența acestei hotărâri.

Curtea Constituțională precizează că noua procedură nu se aplică tuturor cauzelor aflate pe rolul instituției.

Hotărârea vizează exclusiv dosarele privind excepțiile de neconstituționalitate referitoare la legislația cetățeniei române, aflate în competența Curții potrivit articolului 146 litera d) din Constituția României.

Astfel, celelalte categorii de dosare soluționate de CCR nu sunt afectate de această modificare procedurală și vor continua să urmeze regulile obișnuite privind comunicarea actelor și informarea părților.

Pentru persoanele care au ridicat excepții de neconstituționalitate în materia cetățeniei române, hotărârea înseamnă că responsabilitatea urmăririi termenelor de judecată revine acestora sau reprezentanților lor.

Consultarea periodică a paginii oficiale a Curții Constituționale devine esențială pentru aflarea datei la care dosarul urmează să fie analizat.

CCR apreciază că această modalitate de informare va contribui la eficientizarea activității instituției, în condițiile în care numărul dosarelor similare a crescut considerabil în ultima perioadă.

Totodată, Curtea subliniază că publicarea listelor de ședință cu minimum 15 zile înainte de judecarea cauzelor oferă părților un interval suficient pentru a lua cunoștință de termenul stabilit.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi de Plenul Curții Constituționale, sub conducerea președintei CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.