Cazurile Alexandrescu-spitalul SRI și studiile lui Moșteanu mișcă votanții anti-establishment

Cu sondaje care dau un pluton strâns între Băluță, Ciucu, Alexandrescu și Drulă, va conta cât de bine se va mobiliza electoratul care votează împotriva partidelor actuale. Acest electorat este ușor subestimat în sondajele de acum, în ceea ce o privește pe Ana Ciceală. În ceea ce privește votanții lui Georgescu-Simion, aceștia sunt un bazin destul de precis, confirmat în două rânduri de alegeri, care pare că abia așteaptă să-și descarce nemulțumirea.

Ce relevanță are scandalul legat de studiile luiIonuț Moșteanu? Pentru electoratulUSR, astăzi împărțit între multiple facțiuni – REPER, SENS, grupul lui Vlad Gheorghe – discuția despre moralitatea și parcursul academic al fostului ministru al Apărării este elocventă pentru a explica conflictele care au fragmentat bazinul userist de-a lungul timpului. Scurt spus: iată de ce liderii usr-iști care „au acaparat” USR, nu mai reprezintă „ideea de USR”.

Este deci probabil, că o parte din votanții USR, oricum critici față de liderii USR, să aibă un motiv în plus să se mobilizeze spre Ana Ciceală. De altfel și Ana Ciceală are un vot mai bun decât cel indicat acum de sondaje, pentru că electoratul SENS este un tip de electorat mai greu de captat precis în cercetările recente.

În tabară suveranistă, atacul Aneimaria Gavrilă despre apartenența la „sistem” a Anca Alexandrescu va duce la o pierdere de voturi pentru candidata AUR, în funcție de cât de vizibil vor deveni acuzațiile până la momentul votului. Deocamdată nu sunt atât de vizibile. Și mai depinde de cât de mult Călin Georgescu va face apel (chiar a declarat că nu recunoaște scrutinul) la mobilizare propriului său electorat. Anamaria Gavrilă nu are nici notorietatea Ancăi Alexandrescu, pentru ca spusele sale să fie foarte relevante, dar conflictele și acuzațiile publice între liderii pe care electoratul suveranist îi susține, sunt singurele motive pentru care acești votanți s-ar demobiliza.

Înainte de campanie nu mă așteptam ca în București, unde bazinul PSD are câțiva politicieni în care oamenii au încredere și care sunt apreciați ca primari, iar candidatul AUR nu are experiență de administrație locală, să existe un potențial de transfer atât de mare de la PSD spre AUR. Este un vot de nemulțumire și saturație.

Daniel Băluță a reușit să fie destul de diferit de percepția generală a PSD. Chiar și cu aceasta diferențiere, este dificil de spus dacă primarul sectorului 4 va câștiga și la Primăria Capitalei.

Victoria Ancăi Alexandrescu depinde de cât de mult va reuși să se suprapună pe votul pentru Călin Georgescu din 2024.

O prezență la vot egală cu cea de la locale, anul trecut – cam 40%, înseamnă aproximativ 720.000 de alegători prezenți la vot în Capitală. Cele 220.000 de voturi Georgescu-Simion din prezidențiale 2024-2025, fac cam 30%.

Având în vedere miza diferită a prezidențialelor și a localelor, nu mă aștept ca toți acești 220.000 să iasă la vot. În plus, nici Anca Alexandrescu are cum să ia 100% din votul Georgescu-Simion. Dar dacă din bazinul de 220.000, o vor vota să spunem 70%, asta înseamnă cam 155.000 de voturi pentru Anca Alexandrescu, adică 21-22%. Un scor care îi dă o bună șansă, în condițiile diferențelor mici dintre candidați.

Ca și Ana Ciceală, dar din motive diferite, candidata AUR este posibil să fie puțin subestimată. Dat fiind că toate cercetările, chiar și cele mai recente - CIRA, publicat pe 28 noiembrie îl calculează și pe Makaveli care între timp s-a retras pentru Anca Alexandrescu.