Dragoş Moldovan, câștigătorul concursului Vocea României 2019, nu este străin de muzică pentru că bunicul său a cântat operă. În schimb, părinții lui nu au nicio legătură cu domeniul muzical. Tatăl este designer, iar mama sa lucrează la Poșta Română. Mai are doua surori, dar el este singurul pasionat de muzică. Acesta a descoperit rock-ul la 7 ani, iar prima chitară şi-a cumpărat-o din banii strânşi din colindat.

Dar cum s-a schimbat viața lui după câștigarea marelui premiu de la ”Vocea României”?

„Viața mea s-a schimbat puțin, deoarece multă lume mă cunoaște acum. A fost o perioadă interesantă de la momentul în care s-a încheiat competiția și am câștigat, am primit foarte multe mesaje – unele pozitive, altele constructive! (zâmbește) Ce este cu adevărat important pentru mine este că simt că îmi este mai simplu să aduc lumea la concerte, pentru a le prezenta muzica mea. Și cu acest gând în minte am pornit – să am ocazia să le prezint și mai multor oameni creațiile mele și ale colegilor mei de trupă”, a povestit Dragoș într-un interviu pentru Viva.

Întrebat ce va face cu premiul de 100.000 de euro, acesta a spus că se gândește tot la muzică: „Am primit des această întrebare. Și tocmai din acest motiv mi-am luat timp să mă gândesc la un răspuns. După ce am trecut peste momentul finalei și am analizat ce priorități am pentru acest moment al vieții, am decis să investesc cea mai mare parte din bani în activitatea mea muzicală. Cred că este momentul potrivit să mă concentrez pe cariera mea”.

Dar în ce relații a rămas cu Tudor Chirilă? „Eu cred că am rămas în relații bune, de prietenie, cu siguranță el va rămâne mereu un mentor pentru mine și o persoană de la care am avut foarte multe de învățat. Ultima dată am vorbit cu Tudor în perioada Sărbătorilor de iarnă”.

Ce va face Dragoș după trecerea momentelor de glorie? „Multe concerte pe cât mai multe scene. Deja am început, am numeroase concerte programate în perioada următoare, atât în Timișoara, cât și în celelalte orașe din țară. Îmi doresc să fiu cât mai aproape de oameni cu piesele și interpretările mele”.

Te-ar putea interesa și: