„Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa”. Așa a descris primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, ruptura din coaliție și motivele pentru care social-democrații au decis să iasă de la guvernare. Edilul susține că problema nu a fost colaborarea cu PNL, ci modul în care au fost aplicate anumite decizii.

Întrebat dacă decizia de a ieși de la guvernare a fost una greșită, în contextul riscurilor economice și al tensiunilor politice, Pucheanu a respins această variantă și a susținut că PSD nu a urmărit încheierea definitivă a colaborării.

Primarul Galațiului a explicat că social-democrații nu au contestat ideea de coaliție, ci felul în care aceasta a funcționat. El a comparat situația politică cu o relație în care nu este suficient doar ca partenerii să rămână împreună.

„Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul”, a spus Pucheanu.

Nemulțumirile au fost legate de modul în care Ilie Bolojan a pus în aplicare acordul stabilit între partide.

„Statutul marital contează într-o oarecare măsură, dar contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu”, a continuat el.

Potrivit acestuia, România avea nevoie de o schimbare deoarece modul în care era condusă guvernarea nu mai funcționa.

Ionuț Pucheanu a folosit o altă comparație pentru a explica nemulțumirile față de modul în care Ilie Bolojan a gestionat măsurile adoptate.

„Bolojan e ca un doctor care dă tot antibioticul odată”, a afirmat edilul.

Primarul Galațiului a explicat că, în opinia sa, problema nu a fost diagnosticul și nici direcția propusă, ci ritmul în care au fost aplicate măsurile. Acesta consideră că unele decizii ar fi trebuit introduse gradual, nu toate în același timp.

Întrebat dacă măsurile au fost prea dure, Pucheanu nu a contestat direct această interpretare, dar a subliniat că relația sa cu Ilie Bolojan a fost una bună până recent și că multe dintre obiectivele propuse de acesta erau corecte.