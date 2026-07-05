Politica

„Căsnicia” PSD-PNL și schimbarea „miresei”. Cum vede Pucheanu ruptura politică

Comentează știrea
„Căsnicia” PSD-PNL și schimbarea „miresei”. Cum vede Pucheanu ruptura politicăSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

„Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa”. Așa a descris primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, ruptura din coaliție și motivele pentru care social-democrații au decis să iasă de la guvernare. Edilul susține că problema nu a fost colaborarea cu PNL, ci modul în care au fost aplicate anumite decizii.

Primarul PSD compară criza actuală cu o căsnicie

Întrebat dacă decizia de a ieși de la guvernare a fost una greșită, în contextul riscurilor economice și al tensiunilor politice, Pucheanu a respins această variantă și a susținut că PSD nu a urmărit încheierea definitivă a colaborării.

Primarul Galațiului a explicat că social-democrații nu au contestat ideea de coaliție, ci felul în care aceasta a funcționat. El a comparat situația politică cu o relație în care nu este suficient doar ca partenerii să rămână împreună.

„Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul”, a spus Pucheanu.

Ionuț Pucheanu

Ionuț Pucheanu. Sursa foto: Facebook/Ionuț Pucheanu

De unde au pornit nemulțumirile

Nemulțumirile au fost legate de modul în care Ilie Bolojan a pus în aplicare acordul stabilit între partide.

„Statutul marital contează într-o oarecare măsură, dar contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu”, a continuat el.

Potrivit acestuia, România avea nevoie de o schimbare deoarece modul în care era condusă guvernarea nu mai funcționa.

Pucheanu îl compară pe Bolojan cu un medic: Bolojan e ca un doctor care dă tot antibioticul odată

Ionuț Pucheanu a folosit o altă comparație pentru a explica nemulțumirile față de modul în care Ilie Bolojan a gestionat măsurile adoptate.

„Bolojan e ca un doctor care dă tot antibioticul odată”, a afirmat edilul.

Primarul Galațiului a explicat că, în opinia sa, problema nu a fost diagnosticul și nici direcția propusă, ci ritmul în care au fost aplicate măsurile. Acesta consideră că unele decizii ar fi trebuit introduse gradual, nu toate în același timp.

Întrebat dacă măsurile au fost prea dure, Pucheanu nu a contestat direct această interpretare, dar a subliniat că relația sa cu Ilie Bolojan a fost una bună până recent și că multe dintre obiectivele propuse de acesta erau corecte.

Stiri calde

19:53 - Verdict crucial pentru Marine Le Pen. Lidera RN riscă să fie scoasă din cursa prezidențială

19:43 - Avocatul lui Viorel Pașca contestă acuzațiile DIICOT și cere sprijinul medicilor care au lucrat cu bolnavii: Nu știu ...

19:29 - Bere sau șpriț, vara? Care e răspunsul lui Păstorel

19:21 - Drumeții cu final dramatic în plin sezon al concediilor. 17 turiști au fost salvați, iar doi au murit pe munte

19:09 - Fenomenul donatorilor de spermă de pe rețelele sociale ia amploare. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse

19:01 - „Căsnicia” PSD-PNL și schimbarea „miresei”. Cum vede Pucheanu ruptura politică

18:57 - Șase sfere argintii au apărut pe plajă. Specialiștii suspectează că provin din spațiu

18:44 - Grecia, sub asediul incendiilor. 60 de focare în doar 24 de ore

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale