Românii ar putea scăpa de obligația de a prezenta copii după cartea electronică de identitate sau documente pentru dovedirea domiciliului, după ce Senatul a adoptat un proiect legislativ care urmărește reducerea birocrației. Inițiativa va merge acum la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit proiectului, instituțiile publice, autoritățile locale, dar și anumite entități autorizate să furnizeze servicii publice, precum notarii, vor fi obligate să verifice direct datele cetățenilor prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Cei care nu respectă această regulă riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, conform noilor prevederi. Inițiativa legislativă a apărut după numeroase sesizări transmise de cetățeni prin platforma guvernamentală fara-hartie.gov.ro.

Mulți dintre posesorii noilor cărți electronice de identitate au reclamat dificultăți în relația cu instituțiile statului și cu alte autorități, care fie nu dispun de echipamente pentru citirea documentelor electronice, fie continuă să solicite documente deja existente în bazele de date ale statului, potrivit Profit.

Autorii proiectului susțin că actualele proceduri transferă în mod inutil asupra cetățeanului obligația de a dovedi informații pe care administrația publică le deține deja.

„Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale”, arată autorii proiectului.

La mai puțin de o lună de la lansarea platformei fara-hartie.gov.ro, Guvernul a anunțat că domeniul „Pașaport și Carte de Identitate” a generat peste 300 de sesizări, devenind una dintre cele mai raportate categorii.

Printre problemele semnalate se numără solicitarea repetată a certificatelor de naștere, căsătorie sau divorț, chiar dacă acestea au fost depuse anterior și sunt deja înregistrate în sistemele statului. De asemenea, cetățenii au reclamat obligativitatea prezentării extraselor de carte funciară pentru dovedirea domiciliului, dificultăți întâmpinate la schimbarea domiciliului ori a reședinței și imposibilitatea accesării unor servicii exclusiv online.

Numeroase sesizări au vizat și utilizarea noii cărți electronice de identitate în relația cu băncile, angajatorii, Registrul Comerțului sau ANAF, unde anumite sisteme nu recunoșteau automat datele noului document.

Alte plângeri au vizat programul limitat al ghișeelor, lipsa unor soluții pentru persoanele cu mobilitate redusă și imposibilitatea ridicării documentului prin servicii poștale.

Guvernul susține că o parte dintre problemele semnalate au început deja să fie remediate. În urma discuțiilor dintre Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, serviciile de evidență a populației au primit instrucțiuni să verifice direct în sistem datele de stare civilă ale solicitanților, fără a mai cere prezentarea documentelor în format fizic.

Totodată, funcționarii au fost îndrumați să consulte direct baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru verificarea proprietăților, fără a mai solicita extrasul de carte funciară, cu excepția situațiilor în care accesul tehnic la sistem nu este disponibil.

În paralel, autoritățile lucrează la implementarea unor servicii online pentru stabilirea reședinței și pentru exprimarea acordului de luare în spațiu de la distanță.

Executivul susține că noul document oferă multiple avantaje, printre care dimensiunea redusă, posibilitatea utilizării ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și accesul la semnătura electronică avansată inclusă gratuit.

De asemenea, cartea electronică de identitate respectă standardele europene de securitate și include elemente avansate de protecție împotriva falsificării.

„Sesizările cetățenilor nu sunt reclamații în van, sunt date. Iar datele schimbă lucruri. Ceea ce am reușit în mai puțin de 30 de zile arată că, atunci când cetățenii și instituțiile lucrează împreună pe baza unor informații concrete, birocrația poate fi redusă ușor și vizibil”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Până la 1 iulie 2026, prima carte electronică de identitate rămâne gratuită pentru cetățenii care au împlinit vârsta de 14 ani, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.