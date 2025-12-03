Carrefour deschide sezonul cadourilor. Reduceri de 50% la achiziția jucăriilor

Decembrie este o lună scurtă, dar cu o listă lungă de cadouri. Cu puțină planificare și timing corect, poți să rezolvi cadourile pentru juniorii familiei într-o singură sesiune smart de cumpărături.

Între 30 noiembrie și 5 decembrie, Carrefour oferă reduceri de 50% sub formă de cupon de cumpărături la achiziția produselor din categoria de jucării. Mecanismul e simplu: cumperi jucării în valoare de 120 de lei în hipermarket sau online (sau 60 de lei în Market și Express), și primești reducere de 50% sub formă de cupon pentru cumpărături viitoare. Oferta include toată gama de jucării, precum cele pentru bebeluși, plușuri, păpuși și accesorii, mașini, machete, roboței, jocuri educative și de societate, articole sportive și biciclete. Cuponul valoric este valabil până pe 31 decembrie în toată rețeaua Carrefour.

Unele jucării rămân în viața copilului mai mult decât un sezon, pentru că sunt construite să reziste și să fie redescoperite din nou și din nou. Casa de păpuși din lemn cu accesorii e exemplul perfect de obiect de care te bucuri mai mult timp: o achiziționezi o dată, durează ani, poate trece la al doilea copil sau chiar la următoarea generație.

LEGO intră în aceeași categorie de investiții smart în obiecte care își păstrează valoarea în timp. Indiferent de set – de la LEGO Creator Pisica până la LEGO Technic Huracan – construcțiile LEGO nu își pierd valoarea. Se păstrează, se transmit, se reconstituie în configurații noi. Un singur set LEGO Creator oferă trei modele diferite (pisică, câine, papagal), ceea ce înseamnă triplă utilizare pentru o singură jucărie.

Gabby's Dollhouse cu dimensiunile sale impresionante (56x43x44 cm) sau seturile mari Playmobil sunt acele achiziții care impresionează sub bradul de Crăciun și la care copilul se va întoarce oricând cu plăcere.

Pentru copiii pasionați de tehnologie, Jucăria Bitzee Disney aduce personajele preferate într-o formă interactivă, pe care cei mici o pot atinge și manipula. Este un exemplu de joc care îmbină perfect tehnologia cu joaca.

Pentru distracție în familie, nu vei da niciodată greș cu Pull my Finger. Simplu, amuzant și fără instrucțiuni complicate, acest joc va aduce instant voie bună, iar pentru cei mici înseamnă și exercițiu de motricitate.

Iar pentru copiii care adoră roboții, opțiuni precum Silverlit YCOO RC XL sau Xtrem Bots Robbie 2.0 îi introduc în primii pași în programare, logică și gândire tehnică. Lor li se adaugă jucăriile STEM apreciate — de la globul interactiv Orboot și microscoapele pentru experimente la jocurile de logică Smart Games sau clasicul Cub Rubik.

La categoria articole sportive, bicicletele Top Life, kartul cu pedale sau masa de ping-pong Spin Pong sunt cadouri care îi fac pe copii să se miște și le dezvoltă coordonarea și rezistența pe parcursul întregului an.

Până pe 5 decembrie, poți să începi pregătirile pentru Moș Nicolae și cadourile de sub brad și te bucuri de reduceri de 50% pentru cumpărături viitoare. Cuponul este valabil în toată rețeaua Carrefour până pe 31 decembrie, astfel că ai timp să alegi în liniște surprizele de sărbători, să completezi lista de cadouri sau să revii pentru detaliile de ultim moment. Copiii primesc cadouri pe gustul lor, iar tu controlezi bugetul eficient.