Care este de fapt calea spre mântuire. Preotul Constantin Necula explică importanța credinței

Părintele Constantin Necula explică faptul că mântuirea vine la pachet cu viața trăită între oameni. Și mai ales, iubindu-i corect, fără moralitate rigidă și fără sens.

Omul bisericii spune că o viață trăită frumos este cea care ne poate îndruma spre mântuire. ”Credința nu este o fugă de lume, ci o învățare a vieții trăite frumos. Nu ne mântuim fugind de oameni, ci iubindu-i corect.

Nu ne mântuim prin morală rigidă ci prin adevăr trăit cu inima vie. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim perfecți, ci să fim sinceri. Să nu ne mințim unii pe alții și mai ales, să nu ne mințim pe noi înșine”, a explicat acesta.

Părintele a mai spus că în acest moment, oamenii au o problemă legat de modul în care se raportează la Iisus. ”Avem o problemă mare astăzi: știm să vorbim despre Hristos, dar ne e greu să trăim cu Hristos.

Ne place discursul, dar evităm crucea. Vrem binecuvântare fără efort, Înviere făăr Golgota, bucurie fără jertfă. Dar viața nu merge așa. Nici credința”, a mai spus el.

Preotul Constantin Necula a mai explicat că întâlnirea cu divinitatea este crucială. ”Creștinismul nu este o serie de reguli, ci o întâlnire. Când l-ai întâlnit pe Hristos nu mai poți rămâne indiferent. Ori te schimbă ori îl respingi. De aceea credința doare uneori: pentru că ne scoate din comoditate și ne obligă să iubim mai mult decât ne convine.

Să nu ne pierdem nădejdea. Dumnezeu nu obosește să ne aștepte. Obosim noi să ne întoarcem. Dar cât timp mai putem spune: ”Doamne, ajută-mă”, suntem încă pe drum. Și drumul chiar greu, duce spre lumină”, a conchis el.