Părintele Constantin Necula explică de ce și cum trebuie să iertăm ca să ne vindecăm

Părintele Constantin Necula a explicat că iertarea trebuie făcută cu sufletul pentru ca efectele ei să fie cele scontate. Prefăcătoria nu ajută deloc în astfel de cazuri.

Unul dintre cele mai grele lucruri pentru oameni este să ierte pe cei care le-au greșit. Mai ales dacă vorbim despre cei apropiați. ”Fraților să știți că iertarea nu e lucru ușor. Nu e ușor deloc să-l ierți pe dușman, dar parcă mai greu este să-l ierți pe prietenul care ți-a întors spatele. Pe cel în care ți-ai pus încrederea la un moment dat și hop!

Te-a trădat cu un zâmbet, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Și vine omul și mă întreabă: părinte dar cum să-l iert?” Păi iartă! Dar iartă cu mintea limpede și cu inima deschisă. Nu cu jumătăți de măsură. Nu cu ”hai că ne prefacem că iubim și gata”. Nu!”, a explicat părintele.

Omul bisericii a explicat și cum ar trebui să iertăm. ”Să nu rămână ură acolo pentru că ura fraților, crește mai repede decât gogoșile la cuptor de Bobotează. Iertarea e putere. Nu slăbiciune, putere adevărată. Și știți ce face această putere? Te eliberează pe tine înainte de toate.

Pentru că atunci când ții ranchiună parcă ții în mână un bolovan, care te trage în jos. Dar când ierți bolovanul cade… și rămâi ușor curat cu sufletul spălat. Și Dumnezeu zâmbește și îți dă putere să mergi mai departe”, a mai spus el.

Uneori atunci când iertarea se face din suflet, și cel iertat se schimbă radical. ”Când ierți cu sinceritate și iubești cu adevărat, uneori, nu mereu, dar uneori se schimbă și celălalt. Și ajungi să spui: ”Vai, dar parcă nu îl mai recunosc, ce liniștit s-a făcut”.

Așa lucrează harul. De aceea iertați repede, iubiți curând și nu uitați în inimă trebuie să fie mai mult loc pentru harul lui Dumnezeu decât pentru supărare”, a completat părinteleConstantin Necula.