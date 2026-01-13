Ilie Bolojan, prezent la slujba de la Biserica Baptistă din Oradea. Pastorul s-a rugat pentru el și pentru țară

Premierul României, Ilie Bolojan, a participat duminică la adunarea religioasă organizată de Biserica Baptistă din Oradea, unde a urcat pe scenă și a adresat un mesaj credincioșilor. După discursul prim-ministrului, pastorul a rostit o rugăciune specială pentru acesta și pentru conducerea țării.

Ilie Bolojan a răspuns invitației pastorului Cristian Sonea de a fi prezent în mijlocul comunității baptiste din Oradea. La eveniment a participat și partenera sa de viață, precum și actualul primar al municipiului Oradea, însoțit de soția sa.

În intervenția sa, prim-ministrul le-a mulțumit celor prezenți pentru implicarea în viața familiilor lor și pentru rolul activ pe care îl au în comunitatea bisericii.

După discursul lui Ilie Bolojan, pastorul le-a cerut credincioșilor să se alăture într-un moment de rugăciune pentru prim-ministru și pentru toți cei care conduc România.

„Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în funcții de conducere, și nu în fiecare duminică ne vizitează domnul prim ministru al României. Am vrea să avem acest moment special și apoi să ne rugăm în fiecare săptămână pentru țara noastră și pentru cei care sunt acolo în funcțiile de conducere. Doamne, te rog așa de mult astăzi pentru cei care conduc națiunea noastră. Doamne, te rog așa de mult ca tu să le oferi binecuvântarea și protecția ta. Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre… Doamne, niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune. De aceea te rog așa de mult să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus.

Niciun guvern nu poate să rămână în picioare prin propria forță, de aceea te rog așa de mult să ai grijă de toți cei care sunt în conducerea țării noastre. Știm că nicio țară nu poate fi binecuvântată cu adevărat dacă nu dai tu binecuvântarea peste țara respectivă. Doamne, fă ca fața ta să strălucească peste țara noastră și Doamne adu vremuri în care ura să fie înlocuită de dragoste. Dezbinarea, Doamne, și toate celelalte lucruri rele să fie date la o parte”, a rostit pastorul în fața adunării.

Ilie Bolojan nu se află la prima participare la evenimente organizate de Biserica Baptistă din Oradea. Potrivit organizatorilor, premierul a mai fost prezent și în trecut la astfel de întâlniri religioase, menținând legătura cu comunitatea locală.