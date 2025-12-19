Patriarhul Daniel: „Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a aduna și a mântui pe oameni”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel transmite în Pastorala de Crăciun din acest an că Hristos este „Călător și Pelerin, Care colindă pretutindeni pentru a aduna și a mântui pe oameni”.

„Călător sau colindător în lume, în timpul vieții Sale pe pământ, Hristos Domnul ni Se arată uneori ca un călător tainic chiar și după moartea și învierea Sa, când călătorește spre Emaus ca un pelerin necunoscut, cu Luca și Cleopa, cărora Se face cunoscut numai după ce L-au invitat să intre în casa lor (cf. Luca 24, 29-31), arătând astfel că Dumnezeu colindă lumea, în mod tainic, vine la noi sub chipul oricărui om care are nevoie de ajutorul nostru.

Domnul Iisus Hristos ia față de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent fața spre El” a transmis Patriarhul Daniel în Pastorala publicată de Agenţia Basilica.

„Întrucât taina Nașterii Domnului Iisus Hristos ne descoperă pe Fiul lui Dumnezeu întrupat ca fiind, în același timp, călător și binevestitor în lume, creștinii ortodocși români au văzut în colindătorii de Crăciun vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru lume.”

Patriarhul României îi îndeamnă pe credincioși să devină, nu doar de Crăciun, colindători asemenea Mântuitorului Iisus Hristos și păstorilor din Betleem, adică vestitori ai iubirii milostive a lui Hristos în lume.

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Arhiepiscopia Bucureștilor le sunt adresate urările și îndemnurile Preafericitului Părinte Patriarh.

„Cerul și pământul astăzi, după proroci, să se veselească; îngerii cu oamenii duhovnicește să prăznuiască: Dumnezeu în trup S-a arătat celor ce ședeau în întuneric și în umbră, născându-se din Fecioara […]”.

Patriarhul Daniel explică că scopul Întrupării Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și al Nașterii Sale ca om în Betleem este mântuirea omenirii de păcat și de moarte, adică dobândirea vieții veșnice.

Prin păcatul neascultării de Dumnezeu, omul s-a despărțit de Dumnezeu – Izvorul vieții – și a devenit muritor, supus stricăciunii. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Precum printr-un om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el” (Romani 5, 12).

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe credincioși, clerici și mireni să devină, asemenea îngerilor și păstorilor de la Betleem, martori ai iubirii milostive a lui Hristos în lume. Preafericitul a explicat importanța răspândirii păcii, bucuriei și mântuirii în jur, mai ales în rândul copiilor săraci, bolnavilor și bătrânilor.

„De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toți să devenim colindători, martori și vestitori ai lui Hristos-Mesia, Care a venit în lume pentru a ne dărui pace și bucurie, mântuire, viață și fericire eternă!” a tranmis Patriarhul.

În Pastorala pentru Sărbătorile de iarnă, Patriarhul Daniel le recomandă credincioșilor să înalțe rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite în anul 2025 și să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru faptele bune din Anul Nou 2026. Totodată, îi îndeamnă să pomenească în rugăciuni și pe românii aflați departe de țară, pentru păstrarea unității de credință și de neam.

„Să pomenim în rugăciunile noastre și pe toți românii care se află printre străini, departe de Țară, ca să păstrăm unitatea de credință și de neam.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2026 și Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, urmând îndemnul „colindului sfânt și bun”: „Și-acum te las, fii sănătos / Și vesel de Crăciun, / Dar nu uita, când ești voios, / Române, să fii bun!”.

„La mulți ani! Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (2 Corinteni 13, 13).” a transmis Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române