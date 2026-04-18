Social

Care este cel mai mare păcat de pe pământ și cum poate fi evitat. Părintele Constantin Reuț face lumină

Comentează știrea
Care este cel mai mare păcat de pe pământ și cum poate fi evitat. Părintele Constantin Reuț face luminăBiserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Există un păcat care este considerat de către teologi ca fiind cel mai rău dintre toate. Acesta are legătură cu judecarea creației lui Dumnezeu, mai exact cu aproapele nostru.

Cel mai cumplit păcat

Părintele Constantin Reuț spune că în cărțile teologice se arată care este cel mai cumplit păcat al omului. ”Spun Sfinții Părinți că cel mai mare păcat de pe pământ nu este curvia, nu este beția, nu este fumatul, lenea, deși toate acestea sunt păcate de moarte.

Biserica Sf. Ilie din Ghencea, plină de credincioși

Biserica Sf. Ilie din Ghencea, plină de credincioși. sursa: Facebook

Cel mai mare păcat de pe pământ este judecarea aproapelui tău, osândirea lui, clevetirea lui, prin stricarea imaginii și a numelui aproapelui tău, prin vorbirea lui de rău, a explicat omul bisericii.

Mersul la biserică e în zadar, fără o inimă curată

Acesta a mai explicat că  eforturile făcute în numele lui Dumnezeu sunt inutile dacă în suflet nu există dragoste pentru aproapele nostru.  ”Degeaba faci anumite fapte pe care tu le consideri bune, căci, dacă sufletul tău e rău nu ai șanse să te întâlnești cu Dumnezeu. Poți posti până faci gastrită, poți citi din cărțile sfinte până orbești, poți citi din psaltire până o înveți pe de rost.

Poți să mergi la Sfânta Liturghie până rupi podelele din biserică, dacă nu ai făcut bine sincer fără interese ascunse sau dacă ai făcut rău cu știință și nu ai îndreptat răul nu ai ce căuta în rai”, a mai spus părintele.

Dumnezeu nu poate fi păcălit sau mituit

În cele din urmă, preotul îndeamnă către pocăință pentru că Dumnezeu nu poate fi cumpărat. ”Pe oameni poți să îi păcălești, dar pe Dumnezeu niciodată.

Într-o fracțiune de secundă poate să vină ziua cea mare când vom da seama înaintea dreptului judecător și pe el nu mai poți să-l mituiești indiferent câți bani, funcții sau relații ai acum. Încă mai există vreme de îndreptare”, a încheiat acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:26 - Care este cel mai mare păcat de pe pământ și cum poate fi evitat. Părintele Constantin Reuț face lumină
HAI România!

Proiecte speciale