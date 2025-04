Sport Campionatul național de înot. David Popovici, retras din finală







David Popovici, multiplu campion la înot, nu a luat startul în finala probei de 100 metri liber, sâmbătă, la Campionatul Național de la Otopeni, deși înregistrase cel mai bun timp în calificări, 47.30.

David Popovici nu a concurat în finala de 100 de metri liber

Decizia a fost luată de stafful său, care a hotărât să-l menajeze din cauza unei probleme medicale. Conform Golazo.ro, sportivul ar acuzat un disconfort la spate și a preferat să evite riscul unei accidentări.

Titlul național a fost câștigat de Patrick Sebastian Dinu, care a încheiat cursa în 48.70. Pe locul al doilea s-a clasat Alex Szilagyi (49.85), iar Mihai Gergely a terminat pe trei (50.52).

Popovici a cucerit deja două medalii de aur la competiția de la Otopeni, la 50 m liber (21.83) și 200 m liber (1:45.07). El mai este înscris la proba de 100 m fluture.

Rezultat remarcabil

Vineri, înotătorul a anunțat că a devenit primul sportiv din istorie care a reușit performanța de a ajunge sub 22 de secunde la 50 m, sub 47 de secunde la 100 m și sub 1 minut și 43 de secunde la 200 m.

„Odată cu recordul naţional de la 50 m liber de 21 de secunde şi 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m şi sub 1 minut şi 43 de secunde la 200 m - De asta sunt tare mândru”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Miercuri, 9 aprilie, David Popovici a câștigat proba de 50 m liber, stabilind un nou record național cu timpul de 21,83 secunde. Joi, înotătorul s-a impus și în proba de 200 m liber, cu timpul de 1 minut și 45,07 secunde.

„După 8 luni de la medaliile olimpice de la Paris, am revenit în competiţie. A fost nevoie de timp - pentru a respira, a mă bucura, pentru a înţelege ce am realizat şi mai ales, pentru a mă reconecta cu de ce-ul din spatele acestui drum. Performanţa nu înseamnă doar antrenamente şi rezultate. Înseamnă echilibru, înseamnă să ştii când să accelerezi şi când să te opreşti”, a adăugat sportivul.

David Popovici: Am ales conştient această pauză, iar acum revin cu şi mai multă claritate, motivaţie şi încredere

În mesajul său, sportivul a menționat că și-a schimbat obiectivele, însă se lasă ghidat de aceeași dorință de a evolua.

„Obiectivele s-au schimbat, dar dorinţa de a evolua a rămas aceeaşi. Mă bucur din nou de emoţia competiţiei, de adrenalina fiecărei curse, de ritmul care îmi spune că sunt viu”, a încheiat el.