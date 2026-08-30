Campioana AS Monaco se află în fața unei situații fără precedent după ce Federația Franceză de Baschet a decis să nu redeschidă dosarul clubului, potrivit Le Figaro.

Campioana en titre a Franței nu va putea evolua în primele două eșaloane profesioniste în sezonul 2026-2027 și riscă să ajungă în al treilea nivel al baschetului francez.

Decizia Federației Franceze de Baschet (FFBB) vine la doar o zi după ce Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez (CNOSF) a recomandat menținerea hotărârii prin care Monaco era exclusă din Betclic Élite și Élite 2.

Clubul din Principat a încercat să obțină o nouă analiză a situației sale, după ce a susținut că au apărut elemente noi în dosarul financiar. Demersul nu a avut însă rezultatul dorit, iar Federația a respins solicitarea de reexaminare.

Potrivit presei franceze, AS Monaco este astfel foarte aproape de ieșirea din baschetul profesionist. În cazul în care nu va apărea o schimbare de ultim moment, echipa ar urma să evolueze cel mult în Nationale 1, al treilea eșalon al competiției franceze.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Monaco a cucerit în luna iunie titlul național, după o finală câștigată în fața celor de la Paris Basketball. La câteva săptămâni după triumful care a confirmat statutul de campioană a Franței, clubul se confruntă acum cu riscul de a părăsi complet structurile profesioniste.

Problemele au pornit de la dosarul financiar depus pentru înscrierea în competițiile profesioniste. Autoritățile baschetului francez au considerat că documentele privind situația economică și recapitalizarea clubului nu îndeplineau condițiile necesare.

Camera de Apel a FFBB confirmase încă din 1 august refuzul înscrierii AS Monaco în primele două ligi pentru noul sezon.

Conducerea clubului nu a renunțat însă la luptă. Monaco a încercat să-și consolideze poziția financiară prin atragerea unui nou investitor în acționariat și a solicitat Federației să ia în calcul aceste modificări atunci când reevaluează dosarul.

Pentru moment, însă, răspunsul a fost negativ. Astfel, campioana Franței riscă să înceapă noul sezon într-un eșalon inferior, într-o cădere spectaculoasă de la titlul național la limita baschetului profesionist.