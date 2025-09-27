Camerele de Comerț, crâmpei de modernitate. Cum au format educația economică în România

Camerele de comerț, vatra de educație economică la început de drum modernizator pentru România. A fost un pariu câștigat!

Camerele de comerț au fost creuzetul educației economice pentru generații de români! Și nu oricând, ci atunci când România modernă se nășstea!

Camerele de comerț au avut un rol important în promovarea și dezvolta­rea învățământului co­mercial din România, încă de la începuturile sale. Mem­brii lor au fost susținători fervenți, de la primele „școle de comerțu” la instituțiile de învățământ superior, de-a lungul a aproape două secole. Începuturile învățământului co­mercial românesc sunt strâns lega­te de comunitățile și asociațiile comerciale

Fără îndoială lui Alexandru Ioan Cuza îi datorăm Camerele de comerț. Modernizarea României a început, economic vorbind cu 15 astfel de unități! Desigur, nu a fost ușor. Prin noiembrie 186o, „patentarii” din Craiova au fost opriți cu tunurile Armatei din revoltă. În vara lui 1865, precupeții au dat foc Primăriei!

Modernizarea presupunea taxe! Iar comercianții visau la „mica înțelegere” turco-fanariotă! De aceea, camerele de comerț au fost un uriaș pas înainte pe calea modernizării!

Fără îndoială, fondul francez și modelul respectiv au contat enorm când s-a ajuns la ideea de a fonda Camerele de comerț în România modernă! Codul civil însuși, a fost de proveniență franceză, napoleoniană. Asta, pentru că mulți miniștri ai finanțelor aveau școala în Franța!

