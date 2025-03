Călin Georgescu și Politica lui Nătăfleață

Natalia Morari este o jurnalistă din Republica Moldova, cunoscută pentru moderarea emisiunilor de analiză politică. A absolvit Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, ulterior continuându-și studiile la Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova. În 2017, Natalia lansează postul de televiziune TV8, unde este fondatoarea și președintele Consiliului de Administrare. În 2020, Natalia Morari a câștigat premiul Stories of Injustice; premiul a fost oferit de către organizația People in Need de la Praga, pentru promovarea valorilor democratice. Natalia Morari a fost contracandidată a Maiei Sandu la prezidențialele de anul trecut cu un discurs despre transparență, justiție și valori democratice.

Pe 27 august 1991, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească își declara independența, profitând de destrămarea URSS; trecuseră 50 de ani de la ultimatumul dat de Stalin României, prin care, cu largul concurs al politicienilor de atunci care conduceau țara, vinovați în ultimul grad de lașitate și trădare de țară, Basarabia era desprinsă din trupul României și alipită Imperiului Roșu de la Răsărit, fără ca Armata Română să tragă măcar un foc de armă!

Principalul obiectiv politic al tuturor conducătorilor României, după declararea independenței Moldovei, ar fi trebuit să fie o luptă continuă și neobosită pentru reîntoarcerea Basarabiei la patria mamă.

Au trecut de-atunci aproape 35 de ani și politicienii români, invocând diferite pretexte, au eșuat în îndeplinirea acestui obiectiv de Țară: Reîntregirea României!

Vă mulțumim, onorabili politicieni Români, pentru efortul depus! N-o să uităm niciodată!

În data de 24 februarie 2025, la exact trei ani de la atacarea Ucrainei de către Vladimir Putin, Călin Georgescu, candidatul independent și suveranist la președinția României la alegerile din luna mai a.c., i-a acordat un interviu Nataliei Morari, în care își expune câteva dintre direcțiile gândirii sale politice; paradoxal, acestea nasc însă mai multe întrebări decât oferă răspunsuri.

Astfel, la întrebarea „În cazul în care veți deveni președinte, cum veți colabora cu Maia Sandu?”, Călin Georgescu răspunde: „Maia Soros Sandu, în primul rând, trebuie să-și rezolve problema în cadrul poporului moldovean!”

Eu, trebuie să recunosc că deși am fost bun la Istorie în școală, nu am auzit până la acum să existe vreun popor moldovean pe acest pământ!

Mai cred, de asemenea, că, pentru un candidat la președinția României, independent și suveranist cum se declară domnul Călin Georgescu, a afirma că există un popor modovean alături de poporul român, nu este un lucru care poate fi ușor trecut cu vederea de către cetățenii români cu drept de vot!

Întrebat de Morari care este viziunea lui despre o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, Călin Georgescu declară că nu are sens o discuție despre subiect, despre o unire politică a celor două state, deoarece la referendumul din Republica Moldova, jumătate dintre cetățeni s-au declarat pentru Rusia și jumătate pentru România.

Călin Georgescu afirmă că oamenii trebuie să înțeleagă că Unirea nu este un subiect care „arde” și că ea nu se poate face politic; pentru a realiza ce este de făcut, oamenii trebuie să se ducă în fața statuii lui Ștefan cel Mare din Chișinău și să se roage.

Cel mai important lucru, spune Călin Georgescu, este sprijinirea economiei interne din Republica Moldova ca stat independent și suveran, pentru ca oamenii să trăiască bine, să fie fericiți, să aibă locuri de muncă, să fie îndestulați, să se dezvolte pe sine, să fie bucuroși, să cânte, să joace, să danseze, să fie creatori.

Călin Georgescu compară Unirea României cu Basarabia cu un fruct, pe care trebuie să-l așteptăm să se coacă, să cadă la pământ, iar nouă să nu ne revină decât efortul de a ne apleca ca să-l culegem! Profund, foarte profund, o gândire care frizează genialitatea, de om politic adevărat, care declară ori de câte ori are ocazia că el face istorie, nu politică!!

„Fructul trebuie să se coacă bine.”

- „Știți când se coace? Când cade din pom.”

- „Când cade, înseamnă că e sigur copt.”

Există o zicală în folclorul românesc, o ironie strămoșească, care are drept subiect lenea, lenea împinsă până la stadiul de letargie și pe care, în copilărie, am auzit-o din păcate de prea multe ori spusă la adresa mea, de către mama, pe bună dreptate: „Pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață!”

Perele mălăieţe sunt fructele care se coc primele și cad imediat; nici nu mai este nevoie să te urci în pom să le culegi, trebuie doar să te apleci și să le iei. De aici și expresia „pică pară mălăiaţă”…

Deci, cu o clarviziune care excede tot ceea ce cunoaștem noi în materie de strategie geopolitică, Călin Georgescu ne propune ca, din punct de vedere politic, să abordăm problema principală a României, reîntregirea neamului, practicând Politica lui Nătăfleață!

Întrebarea care se naște din această strategie este însă cum de în cei 35 de ani de democrație liberală, care a funcționat teoretic în ambele state românești, nu s-a copt Fructul Unirii și ce speranțe mai avem ca acesta să se coacă, pentru a-l putea culege cu minimum de efort politico-diplomatic!

Ceea ce nu spune candidatul independent și suveranist la președinția României, Călin Georgescu, fie că nu știe, fie că nu crede, este că oamenii sunt motivați cel mai puternic de alte lucruri decât cele materiale, decât beneficiile economice, decât de îndestulare; ei sunt motivați de dorința de a-și recâștiga demnitatea, onoarea, de nevoia de recunoaștere publică a lor ca națiune puternică, mare și liberă, creatoare de valori universale!

În tot acest interviu pe care Călin Georgescu, principalul candidat la Președinția României, nu a rostit nici măcar o singură dată numele adevărat al așa-numitei Rebublici Moldova: Basarabia! Neavând nicio calitate oficială în statul român, a recunoaște Basarabia ca un stat străin, a recunoaște Republica Moldova, nu cred că este cel mai bun exemplu de patriotism, nici măcar de suveranism de care poate da dovadă un Român! Un Român adevărat!

Călin Georgescu este candidat la Președinția României!!!

P.S. Deși până acum nu a existat niciun pericol și Rusia, un alt candidat la mâna frumoasei Basarabii, continuă neabătută să se implice activ din punct de vedere politic pentru a o atrage în sfera ei de influență, cred că trebuie să ne păstrăm vigilența pentru ca aceasta să nu ne fure ideea și să abordeze și ea acest tip original de politică de mare succes propus de candidatul independent și suveranist la președinția României, Călin Georgescu: Politica lui Nătăfleață!