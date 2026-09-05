Calea 13 Septembrie intră într-o nouă etapă de transformare, la mai bine de patru decenii după ce artera a fost refăcută radical în timpul regimului Nicolae Ceaușescu. Primăria Capitalei a anunțat lucrări de reamenajare pe tronsonul dintre Bulevardul Libertății și intersecția cu Șoseaua Panduri și Bulevardul Tudor Vladimirescu, cu trotuare reparate, suprafețe de asfalt transformate în spații verzi și noi plantații.

Municipalitatea a anunțat amenajarea unui „coridor verde” pe aproximativ patru kilometri. Pe o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați de spațiu verde urmează să fie plantate 112.000 de plante perene, 90.000 de arbuști și 1.600 de tei, stejari, arțari și frasini.

„O amplă amenajare peisagistică pe mai multe niveluri vegetale, bazată pe biodiversitate, varietate, mult verde, multă culoare pe tot parcursul anului”, a transmis Primăria Capitalei.

Actuala Calea 13 Septembrie este rezultatul transformărilor urbane începute în anii 1980, în zona Uranus și a Dealului Arsenalului.

Lucrările de sistematizare a arterei începuseră în 1980. Un material publicat în presa comunistă în august 1982 descria proiectul: Calea 13 Septembrie urma să aibă șase benzi de circulație și să fie flancată de un ansamblu de locuințe cu aproximativ 3.000 de apartamente. În momentul publicării materialului, rețelele de apă, termoficare, gaze, telefon și canalizare fuseseră deja realizate pe traseul noii artere, iar lucrările la aproximativ 1.800 de apartamente erau în desfășurare.

Proiectul nu a însemnat doar construirea unor blocuri și lărgirea unei străzi existente. Zona a fost supusă unui amplu proces de demolare și reorganizare urbană.

Primele demolări din zona fostei Căi 13 Septembrie au început în vara anului 1980. Au urmat demolări pe străzile din cartierul Uranus și în zonele care urmau să fie ocupate de noul ansamblu urban. Până în 1984, transformarea zonei era deja într-un stadiu avansat.

Calea 13 Septembrie devenea astfel una dintre arterele noului peisaj urban construit în jurul viitoarei Case a Poporului. Palatul Parlamentului este delimitat astăzi la sud de Calea 13 Septembrie, iar în jurul său au fost construite blocuri și clădiri monumentale care făceau parte din noul ansamblu urbanistic.

O analiză istorică a zonei arată că noul cartier 13 Septembrie era proiectat încă de la începutul anilor 1980 ca un ansamblu de blocuri destinat să creeze o imagine monumentală în apropierea viitoarei Case a Poporului. În 1983, aproximativ o treime dintre cele 3.200 de apartamente prevăzute în proiect erau deja în construcție.

Transformarea Căii 13 Septembrie trebuie privită în contextul proiectului mult mai amplu de sistematizare a centrului Bucureștiului.

După cutremurul din 1977, regimul Ceaușescu a accelerat planurile de remodelare a capitalei. Zona Dealului Arsenalului și cartierul Uranus au fost printre cele mai afectate. Au dispărut străzi, case, clădiri publice și lăcașuri de cult pentru a face loc noului centru civic și Casei Poporului.

În documentele urbanistice referitoare la transformarea zonei se arată că demolările au afectat o suprafață de aproximativ 300 de hectare și au dus la strămutarea a circa 15.000 de familii. Proiectul urbanistic prevedea un sistem de artere largi și fronturi de blocuri care urmau să încadreze noul centru civic.

Construcția oficială a Casei Poporului a început la 25 iunie 1984, iar lucrările la întregul ansamblu s-au desfășurat într-un ritm accelerat.

Calea 13 Septembrie a rămas una dintre limitele importante ale acestui nou ansamblu, alături de Bulevardul Libertății, Bulevardul Națiunile Unite și strada Izvor. Astăzi, Palatul Parlamentului este încadrat la sud de această arteră.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările actuale vizează atât Calea 13 Septembrie, cât și continuarea intervențiilor pe Șoseaua Panduri și Bulevardul Tudor Vladimirescu.

Pe tronsonul dintre Piața Arsenalului și intersecția cu Șoseaua Panduri a fost pregătit terenul pentru spațiul verde, iar sistemul de irigații a fost montat.

Municipalitatea anunță și intervenții pe mijlocul bulevardului, între Piața Arsenalului și Bulevardul Libertății:

„Am înlocuit sistemul de irigații, care nu mai era funcțional de șase ani. Din 15 octombrie, ne apucăm de amenajarea trotuarelor. Tot atunci intrăm cu amenajările pe Șoseaua Panduri și pe Bd. Tudor Vladimirescu”.

Lucrările includ repararea trotuarelor și transformarea unor suprafețe mineralizate în spații verzi. Din săptămâna următoare urmează să înceapă plantările pe cele peste 25.000 de metri pătrați de spațiu verde.

Primarul general Ciprian Ciucu leagă actuala intervenție de istoria zonei și spune că aceasta nu a mai fost reîmprospătată de la construirea ansamblului din perioada comunistă: „Bucureștiul se transformă! Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceaușescu”.