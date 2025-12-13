Buletinul clasic ar putea rămâne o opțiune și după 2031. Ce prevede un nou proiect de lege

Un proiect de lege depus în Parlament de senatorul POT Gheorghe Vela prevede posibilitatea ca cetățenii români să poată solicita, și după data de 31 august 2031, eliberarea unei cărți simple de identitate, document care ar urma să fie valabil exclusiv pe teritoriul României.

Inițiativa legislativă a senatorului POT Gheorghe Vela urmărește menținerea posibilității de emitere a cărții de identitate clasice și după termenul-limită stabilit în prezent pentru tranziția completă la cartea electronică de identitate. Conform proiectului depus la Parlament, românii ar putea opta în continuare pentru o carte simplă de identitate, destinată utilizării doar în interiorul țării.

În expunerea de motive, Gheorghe Vela face trimitere la modificările aduse Ordonanței de Urgență nr. 97/2005 privind evidența persoanelor, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Aceste modificări au instituit un proces gradual de trecere de la cartea de identitate simplă (CIS) la cartea electronică de identitate (CEI), cu o perioadă de coexistare a celor două documente până la 31 august 2031, după care CEI ar urma să devină singurul document național de identitate.

Potrivit senatorului, experiența administrativă și socială din intervalul 2021–2025 arată că o parte semnificativă a populației nu este pregătită să accepte exclusiv cartea electronică de identitate.

Inițiatorul proiectului susține că, din considerente ce țin de convingeri personale, religioase sau culturale, dar și din cauza neîncrederii în utilizarea datelor biometrice, numeroși cetățeni români preferă un act de identitate tradițional, lipsit de cip electronic sau alte elemente de stocare digitală.

„Această tranziţie a fost justificată, la momentul adoptării legislaţiei, prin necesitatea alinierii României la standardele europene privind securitatea documentelor şi interoperabilitatea sistemelor de evidenţă, dar şi prin obiectivul de a facilita accesul cetăţenilor la servicii publice electronice prin mecanisme de identificare digitală. Totuşi, realitatea administrativă şi socială relevată în perioada 2021-2025 a demonstrat că o parte considerabilă a populaţiei nu este pregătită să adopte în mod exclusiv cartea electronică de identitate.

Din motive care ţin de convingeri personale, religioase, culturale sau de neîncredere în utilizarea datelor biometrice, un număr mare de cetăţeni preferă menţinerea unui document de identitate clasic, care să nu conţină cip electronic sau elemente de stocare digitală”, a explicat iniţiatorul proiectului de lege.

Textul proiectului prevede explicit că, după 31 august 2031, românii vor putea alege între cartea simplă de identitate și cartea electronică de identitate, prima fiind valabilă doar în România.

„După data de 31 august 2031, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea cărţii simple de identitate (CIS), valabilă exclusiv pe teritoriul României. Cartea simplă de identitate, alături de cartea electronică de identitate, constituie document oficial de identificare şi de dovedire a domiciliului titularului, utilizabil în raporturile de drept public intern, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Cartea simplă de identitate nu conferă titularului dreptul de a călători în spaţiul Uniunii Europene sau în afara teritoriului României şi nu permite utilizarea serviciilor care necesită identificare electronică sau autentificare digitală.

Modelul, conţinutul, dimensiunile şi elementele de siguranţă ale cărţii simple de identitate sunt similare celor prevăzute pentru cartea electronică de identitate, cu excepţia componentelor electronice şi a elementelor de identificare digitală”, se arată în proiectul de lege.

Durata de valabilitate a cărții simple de identitate ar urma să fie identică cu cea a cărții electronice de identitate, în funcție de categoria de vârstă a titularului. Aspectele tehnice privind emiterea și administrarea documentului vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Autorității pentru Digitalizarea României.

Cartea simplă de identitate va fi eliberată de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, la cererea solicitantului, în aceleași condiții procedurale aplicabile cărții electronice. Toate documentele vor purta mențiunea vizibilă „valabilă numai pe teritoriul României”.

Documentul ar putea fi emis inclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, în limita capacităților tehnice stabilite prin hotărâre de Guvern. Costurile de producție și personalizare vor fi suportate din veniturile proprii ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și vor fi recuperate integral prin taxa percepută pentru emiterea actului.