Bordea se diagnostichează singur de pe YouTube. Care e ultima boală de care suferă

Comediantul Cătălin Bordea a explicat că este unul dintre cei care își pun diagnostic după internet. De altfel, artistul a explicat că tot timpul caută să vadă ce boală mai are.

Mai nou, comediantul a descoperit că ar avea o nouă afecțiune. Asta desigur după ce a căutat mai multe simpotime pe internet și și-a dat seama că de o parte dintre ele suferă și el.

”Eu ma autodiagnostichez așa singur. Pe youtube. Eu în general mă simt un om foarte nenorocit. Adică sunt vai de mama mea. Eu nu aș fi cu mine. Nu mă suport. Ultima oară m-am evaluat și am zis că am borderline. Că mă cheamă și Bordea. Și mie mi s-a părut dubios”, a explicat artistul.

Pe de altă parte, nu este aceasta singura coincidență în materie fonetică pe care comediantul a întâlnit-o în viața lui. Din contră! Până și psiholgul la care merge pare să aibă un nume predestinat.

”Pe psihologul meu îl cheamă Bușilă. Eu m-am dus la el bușit. Și tot așa. Primul accident pe care l-am făcut îl chema Hodorog pe domnul acela. Și noi am făcut hodoronc tronc”, a mai spus artistul.

Deși este unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți, Cătălin Bordea pare să aibă ghinion în dragoste. După ce a divorțat de soția lui, Livia, în momentul în care s-a întors de la Asia Express, comediantul nu pare să își mai poată găsi liniștea. Asta chiar dacă a mai încercat să aibă relații.

Una dintre domnișoarele care i-au călcat pragul a fost Olga Barcari. Deși cei doi păreau să se înțeleagă bine, în cele din urmă, Bordea a concluzionat că nu dorește o relație. Așa se face că nu au rămas împreună. Iar în acest moment este la fel de singur ca după divorț.