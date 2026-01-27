Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat pentru RFI că, în acest moment, Guvernul nu este pregătit să implementeze un sistem de impozitare progresivă. Șeful Executivului a explicat că o astfel de măsură necesită modificări complexe ale infrastructurii fiscale, care ar dura cel puțin un an și jumătate pentru a fi puse în aplicare.

„În termeni reali, această formulă, care este aplicată, într-adevăr, în multe state europene, are nevoie cel puțin de un an de zile, un an și jumătate de modificări în sistemele finanțelor ca să poată fi aplicată. Și noi nu suntem, în momentul de față, pregătiți pentru această chestiune”, a spus Bolojan.

El a explicat că implementarea impozitării progresive în paralel cu măsurile de consolidare fiscală și combatere a evaziunii ar fi dificilă și ar putea destabiliza sistemul financiar.

Premierul a reafirmat și sprijinul României pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, considerat de el un pas strategic pentru economia europeană. Potrivit lui Bolojan, acest pact nu se limitează la agricultură, ci creează oportunități economice la scară globală.

„El nu este, deci, un acord pe agricultură sau pe industrie. E un acord economic global care înseamnă că piețe mari se pun împreună, care va intra în vigoare treptat și care ar trebui să aibă un efect de sinergie, deci de dezvoltare”, a explicat premierul.

Bolojan a precizat că România beneficiază deja de integrarea în lanțurile economice europene și că performanța Uniunii Europene influențează direct evoluția exporturilor și a companiilor locale.

„Dacă economia Uniunii Europene merge bine, și exporturile noastre, și companiile noastre, care sunt integrate în aceste lanțuri valorice, vor merge mai bine. România a susținut constant acordul Mercosur”, a adăugat el.

Premierul a recunoscut că acordul Mercosur poate crea competiție pentru producătorii agricoli români, în special datorită agriculturii industriale din America Latină. Totodată, el a menționat că au fost adoptate măsuri de protecție pentru a preveni scăderea prețurilor și creșterea excesivă a importurilor.

„Orice fel de scădere de prețuri sau creștere a cantităților care depășește 5% permite țărilor să ia măsuri pentru a bloca aceste importuri. Toate partidele din coaliție au votat aceste îmbunătățiri”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că România va continua să susțină acordul Mercosur, iar consolidarea piețelor europene este esențială pentru competitivitatea și oportunitățile economice ale țării.

„Dacă Uniunea Europeană nu își extinde piețele și nu devine mai competitivă, e greu de presupus că România va avea mai multe oportunități pentru copiii noștri în anii următori. Acesta este adevărul”, a concluzionat premierul.