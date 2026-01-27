PNL exclude orice discuție despre înlocuirea lui Bolojan: Nu ar fi benefic pentru România

În interiorul PNL nu există discuții privind o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan, afirmă Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. El adaugă că un lider eficient nu trebuie pus în pericol și că stabilitatea aduce beneficii atât partidelor, cât și țării.

Ministrul Finanțelor susține că Ilie Bolojan a jucat un rol important în aplicarea măsurilor, reușind să discute cu toate partidele și să mențină un echilibru.

„Toate lucrurile nu au fost uşor de realizat, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important, a condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reuşit să ţină un echilibru important”, a arătat el.

De asemenea , el a dat asigurări că în PNL nu se discută despre înlocuirea acestuia.

„Eu cred că nici nu încape discuţie, iar acest lucru, în PNL, din toate informaţiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol. Şi nu doar că ar fi pus în pericol, noi aici trebuie să ne uităm la chestiunile legate de stabilitate”, a afirmat Alexandru Nazare, la Antena 3.

Nazare a mai spus că investitorii străini au subliniat importanța stabilității și a explicat că atât aderarea României la OCDE, cât și accesarea fondurilor europene depind de menținerea unui climat stabil.

Reprezentantul PNL a afirmat că o eventuală discuție despre schimbarea Guvernului nu ar fi benefică pentru România. El a subliniat că dezbaterile și acuzațiile din presă privind stabilitatea coaliției pot fi dăunătoare și că atât partidele din coaliție, cât și țara pot avea de câștigat dacă rămân unite și urmăresc o direcție comună.

„Nu cred că ar fi benefic pentru România să discutăm despre o schimbare. Toate aceste acuze sau discuţii care au loc în presă legate de stabilitatea coaliţiei sunt lucruri prin care, din nefericire, ne autosabotăm. Cu toţii putem câştiga, toată coaliţia poate câştiga, România poate câştiga dacă stăm împreună şi ţinem o direcţie comună”, a adăugat reprezentantul PNL.

În aceeași discuție, Ministrul Finanțelor a explicat că investițiile au înregistrat anul trecut o creștere de aproximativ 16%, ajungând la 138 de miliarde de lei și reprezentând 7,2% din PIB.

„De ce e important acest lucru? Pentru că investițiile au crescut și deficitul a scăzut. Adică investițiile nu mai pot fi o justificare că deficitul trebuie să fie neapărat mare când investițiile cresc. De această dată, investițiile au ajuns de la 6,7% din PIB, la 7,2% din PIB în 2025, la aproape 138 de miliarde. Creșterea este de 16%, aproximativ. Și încă un lucru important s-a întâmplat: compoziția investițiilor s-a schimbat. Am crescut aportul fondurilor europene în investiții, de la 58% la 78%, și a scăzut un pic aportul fondurilor naționale. Acesta este un pas foarte important', a continuat Nazare.

Potrivit liberalului, în semestrul al doilea al anului trecut investițiile au atins 87 de miliarde de lei, fiind demarate și proiecte care nu fuseseră plătite încă din aprilie.