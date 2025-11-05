BNR: Documentul „Procură cu autoritate totală” care circulă online este un fals

Banca Națională a României a avertizat că un document intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 3 noiembrie 2025 și având sigla instituției, care circulă online, este fals, potrivit unui comunicat de presă emis de BNR.

„Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals”, a transmis BNR.

BNR precizează că nu a emis, semnat sau aprobat un asemenea document și subliniază că nu are competențe legale pentru a emite avertismente legate de acte notariale sau procuri.

„Avertizăm faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri şi nume reale ale unor structuri şi angajaţi ai BNR (inclusiv Direcţia Platforme Digitale şi Securitate Cibernetică), precum şi a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituţiei şi în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conţinutul prezentat în acest material”, se mai arată în comunicat.

BNR reamintește că toate comunicatele oficiale sunt publicate doar pe site-ul instituției și pe canalele sale oficiale de comunicare – X, YouTube, LinkedIn, Instagram și Bluesky. De asemenea, banca centrală recomandă prudență față de orice document care îi este atribuit și care circulă în afara acestor surse.

„Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracţiuni de fals şi uz de fals potrivit prevederilor Codului penal şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare”, a mai anunțat BNR.

BNR a anunțat că a sesizat autoritățile competente pentru a investiga tentativa de dezinformare. De asemenea îi îndeamnă pe cetățeni să nu dea curs, să nu semneze și să nu distribuie documentul fals.