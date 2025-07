Justitie Biserica-simbol a Revoluției Române din Timișoara, vandalizată







Biserica Reformată din Piața Maria din Timișoara fost vandalizată, azi-noapte. Este vorba de biserica-simbol a Revoluției din 1989. În acest lăcaș de cult, pastorul reformat Laszlo Tokes a slujit la izbucnirea Revoluției din Decembrie 1989.

"Nu pot spune dacă a fost o acțiune anti-maghiară pentru nu am înțeles ce a strigat"

„În data de 8 iulie 2025, în jurul orei 00:25, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi distrus o pancartă de aproximativ doi metri. Pancarta era amplasată pe peretele unei biserici situate pe strada Timitei Cipariu din Timișoara”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Un om sub influența alcoolului sau a drogorilor s-a năpustit asupra lăcașului de cult urlând. S-a întâmplat după miezul nopții. Bărbatul a rupt un mesaj în limba maghiară. Parohul Bisercii Reformate, Demeter Sandor, a povestit pentru tion.ro că"am ieșit la geam, am strigat la el. După care a plecat. Am chemat politia. Au venit, au luat urme. Au luat imaginile video și sperăm să îl găsească. Nu pot spune dacă a fost o acțiune anti-maghiară pentru nu am înțeles ce a strigat. Cert e că a rupt un mesaj în limba maghiară. Mesajul original a fost scris pe zid în timpul Revoluției, dar apoi s-a decis să se facă un panou cu acel mesaj, în același loc, în mărime naturală”.

Biserica Reformată a intrat în conștiința națională și ca loc de declanșare a Revoluției Române

Biserica Reformată din Piața Maria este unul din cele mai reprezentative edificii religioase din Timișoara. Lăcașul de cult domină de peste un secol cartierul Elisabetin, fiind atât o bijuterie arhitecturală, cât și un loc de profundă încărcătură istorică.Construită la începutul secolului XX, sub îndrumarea pastorului și poetului Mihály Szabolcska, biserica a fost realizată după planurile arhitecților Károly Nagy jr. și László Jánosházy, profesori renumiți ai Politehnicii din Budapesta.

Conform site-ului orașul-timișoara, Biserica Reformată a intrat în conștiința națională și ca loc de declanșare a Revoluției Române din 1989. Pe 15 decembrie, enoriașii s-au adunat în fața clădirii pentru a protesta împotriva evacuării pastorului László Tőkés. A doua zi, din același loc, s-a aprins scânteia mișcării care avea să ducă la căderea regimului comunist.