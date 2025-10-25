Biblioteca din Alexandria. Comoara pierdută care a schimbat pentru totdeauna istoria cunoașterii

Puține simboluri ale lumii antice au rămas atât de vii în conștiința noastră precum biblioteca din Alexandria. Ea nu a fost doar o clădire, ci un ideal. O încercare fără precedent de a aduna între coperți toată înțelepciunea lumii. În secolul al III-lea î.Hr., sub dinastia Ptolemeilor, Alexandria devenise farul civilizației, iar biblioteca, inima ei intelectuală. Aici, mii de savanți au lucrat cot la cot, au tradus, au inventat și au visat. Biblioteca a fost locul unde se calculau dimensiunile Pământului, se scriau tragedii și se interpretau mituri. Într-o lume în care puterea era măsurată în armată și aur, Egiptul elenistic a ales o altă formă de dominare: cunoașterea.

Alexandria era un port cosmopolit. Era grănicer între Egiptul autohton și lumea greacă, între cultura orientală și cea occidentală. Filosofi din Grecia, astronomi din Babilon și matematicieni din Persia erau atrași de strălucirea orașului. Biblioteca din Alexandria a fost fondată în jurul anului 283 î.Hr., în epoca în care Egiptul se afla sub domnia lui Ptolemeu I Soter. Regele, un discipol al lui Alexandru cel Mare, a dorit să creeze un sanctuar pentru cunoaștere. Își dorea ceva care să rivalizeze cu Academia din Atena. El a înțeles că puterea unei civilizații stă nu doar în sabie, ci și în minte.

În interiorul bibliotecii din Alexandria funcționa Museionul, un complex dedicat artelor și științelor. Acolo trăiau și lucrau sute de savanți, întreținuți de stat, care nu plăteau taxe și aveau locuințe proprii. Era un loc al meritului, nu al nașterii. Fiecare erudit avea acces la manuscrise rare, iar discuțiile zilnice se transformau adesea în descoperiri majore.

Un lucru puțin știut este că biblioteca din Alexandria avea și un departament dedicat traducerilor în masă. Aici s-a realizat celebra Septuaginta, prima traducere a Vechiului Testament în greacă. Se spune că la ea ar fi lucrat 72 de înțelepți evrei. Era un proiect menit să unească spiritualitatea Orientului cu rațiunea Greciei.

Renumita bibliotecă era organizată asemenea unui mecanism viu. Avea arhivari, traducători și copişti. Exista și un corp de „inspectori ai manuscriselor”, care verificau autenticitatea textelor. Orice navă ce ancora în port era obligată prin lege să predea cărțile de la bord. Slujitorii le copiau în grabă, iar originalele rămâneau adesea în colecție.

Pentru a face ordine în sutele de mii de texte, Callimachus, marele bibliotecar al epocii, a creat Pinakes. Acesta a fost primul catalog universal al literaturii. Catalogul creat special pentru biblioteca din Alexandria conținea peste 120 de volume și clasifica autorii pe domenii: poezie, istorie, știință, filosofie. Era un precursor al bibliotecilor moderne.

În sălile bibliotecii din Alexandria, savanții comparau versiunile manuscriselor. Acolo s-au corectat erorile din Iliada și Odiseea, s-au editat operele lui Eschil și Euripide. Tot în acele săli, cercetătorii au pus bazele filologiei. Multe dintre aceste ediții critice au devenit standarde în lumea antică.

Printre cele mai valoroase texte din biblioteca din Alexandria se numărau scrierile pierdute ale lui Aristotel, lucrările medicale ale lui Hippocrate, tratate de geometrie și texte astronomice din Babilon. Se spune că tot acolo se păstrau și cronici indiene despre mișcarea stelelor, aduse de negustori din est. Unii istorici afirmă că în bibliotecă se găseau și documente administrative secrete, precum registrele dinastiei ptolemaice și planuri ale templelor egiptene. Acestea ar fi fost ținute într-o secțiune inaccesibilă publicului, denumită „Arhiva Regilor”.

Printre sulurile valoroase se aflau opere de dramaturgi greci precum Eschil, Sofocle și Euripide, dar și poeți ca Pindar și Hesiod. Existau și lucrări semnate de Euclid, Arhimede, Eratostene, Hiparh sau Apoloniu. Un manuscris remarcabil găzduit de această bibliotecă este Codex Alexandrinus, o copie greacă a Bibliei din secolul al V-lea d.Hr., care a fost păstrat inițial la Alexandria, înainte de a ajunge la Constantinopol și apoi la Londra.

Mulți cred că toate aceste manuscrise au ars odată cu biblioteca din Alexandria. Unii cercetători spun că adevărul este altul. O parte din aceste lucrări au fost mutate în Serapeum, templul zeului Serapis, înainte ca biblioteca să fie distrusă. Când clădirea principală a ars, aceste texte ar fi supraviețuit un timp, fiind apoi ascunse sau duse la Pergam. Unele ar fi inspirat chiar știința islamică timpurie.

Legenda spune că biblioteca din Alexandria a ars complet în anul 48 î.Hr., în timpul războaielor lui Iulius Cezar. Dar cercetările moderne arată că focul a distrus doar o parte din arhivele portuare. Restul a supraviețuit secole întregi, fiind afectat ulterior de alte evenimente.

A doua mare lovitură pentru centrul cultural a venit în secolul al III-lea d.Hr., în timpul împăratului Aurelian. În acea perioadă, o parte a orașului a fost devastată. Căderea finală s-a produs în 391 d.Hr., când Serapeumul, filială a bibliotecii, a fost distrus din ordinul creștinilor fanatici ai lui Teofil.

Unii cronici spun că, în secolul al VII-lea, califul Omar ar fi ordonat arderea ultimelor manuscrise. Acesta considera că „dacă scrierile contrazic Coranul, sunt erezii, iar dacă spun același lucru, sunt inutile”. Dar istorici moderni cred că biblioteca din Alexandria dispăruse deja de mult, topită în cenușa timpului, nu de flăcări devastatoare.

Faimoasa bibliotecă a pierit. Cu toate acestea, a schimbat pentru totdeauna istoria gândirii. A fost prima instituție care a combinat cercetarea, educația și arhivarea într-un singur sistem. Fără ea, știința ar fi arătat altfel. Filosofia critică a textelor, metodele de comparare și de editare antică au fost modelate în mare parte în Alexandria și au ajuns să fie normă în Evul Mediu și Renaștere.

Multe idei din biblioteca din Alexandria au fost transmise prin discipolii savanților săi. Eratostene, de pildă, a lăsat schițe ale hărților lumii, care au inspirat cartografii arabi și europeni. Chiar și conceptul de universitate are rădăcini în centrul cultural din Alexandria. Acolo, științele erau împărțite pe discipline, savanții lucrau în echipe, iar cunoașterea era organizată logic. Era o lume în care ideile aveau rang de nobilime.

Multe dintre operele pe care le cunoaștem azi, în ediții grecești și latine, ne-au parvenit pentru că au fost copiate și difuzate în lumea bizantină, arabă și medievală. Cheia acestui proces se află, adesea, în metoda de lucru a bibliotecii. Ea a fost catalizatorul transmiterii culturii greco-hellenistice în lumea ulterioară.

Visul renașterii pentru biblioteca din Alexandria a început să prindă contur în secolul XX. În anul 1974, universitatea din Alexandria a propus restaurarea spiritului vechii biblioteci. Pentru noua construcție au ales un teren lângă coasta mediteraneană, aproape de locul fostei instituții. În anul 2002, Egiptul a inaugurat Bibliotheca Alexandrina, un templu modern al cunoașterii. Clădirea, în formă de disc solar, privește spre Marea Mediterană, exact acolo unde a existat biblioteca originală.

Noua bibliotecă este impresionantă. Are 11 niveluri, o sală de lectură deschisă pe șapte terase, lumina naturală filtrată pentru a proteja manuscrisele, structura asemeni unui disc solar înclinat și pereți ornamentați cu inscripții în numeroase limbi. Biblioteca modernă nu este doar arhitectură, ci simbol de continuitate și universalitate.

Instituția cuprinde biblioteci specializate (Arte Multimedia, Taha Hussein pentru nevăzători etc.), centre de manuscrise rare și de conservare, muzee, planetariu și facilități pentru activități culturale. Biblioteca din Alexandria este azi un hub global: donatoare de cărți, participantă la proiecte digitale și la dialogul intercultural, potrivit World History Encyclopedia.