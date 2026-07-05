Beyoncé și-a surprins fanii de 4 iulie prin lansarea unei piese noi, „Morning Dew (Donk)”, primul material inedit publicat de artistă după apariția albumului „Cowboy Carter”, lansat în martie 2024, potrivit The Hollywood Reporter.

Melodia va fi inclusă pe ediția aniversară a albumului „B'Day”, programată pentru septembrie, la împlinirea a douăzeci de ani de la lansarea discului original, dată care coincide și cu aniversarea cântăreței.

Potrivit unui comunicat transmis de echipa artistei, noul single reprezintă „un gest direct adresat fanilor ei fideli, BeyHive, pentru a sărbători viitoarea sa zi de naştere”, notează revista Rolling Stone.

Piesa este semnată de Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream și Darius Dixon, în timp ce producția a fost realizată de Beyoncé și Pharrell Williams.

Lansarea a fost însoțită de un videoclip cu versuri care include imagini filmate în urmă cu aproximativ două decenii de fotograful Cliff Watts. Acesta este cunoscut și pentru ședința foto realizată cu Beyoncé pentru ediția specială dedicată costumelor de baie a revistei Sports Illustrated din 2007.

Noua melodie are și o istorie aparte. Deși ar fi trebuit să fie inclusă pe albumul lansat în 2006, în 2014 au circulat zvonuri potrivit cărora artista pregătea un material-surpriză care urma să conțină o piesă intitulată „Donk”. Tot în octombrie 2014, o compoziție cu acest nume a fost înregistrată de Beyoncé la ASCAP (Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor).

Albumul „B'Day” a rămas unul dintre cele mai importante din cariera cântăreței, incluzând hituri precum „Deja Vu”, „Irreplaceable” și „Ring the Alarm”. Materialul a devenit al doilea album al artistei care a ajuns pe locul 1 și a fost recompensat cu premiul Cel mai bun album R&B contemporan la gala Grammy din 2007.

Cel mai recent album de studio al lui Beyoncé, „Cowboy Carter”, a fost lansat în martie 2024 și a inclus colaborări cu nume importante ale muzicii country, precum Dolly Parton, Willie Nelson și Shaboozey. Discul a debutat pe locul 1 în mai multe țări și a devenit primul album al artistei care a ocupat prima poziție în clasamentul albumelor country.

Pentru promovarea acestui material, Beyoncé a susținut turneul „Cowboy Carter”, care a inclus și o serie de șase concerte desfășurate pe Tottenham Hotspur Stadium, în iunie 2025.