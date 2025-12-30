Beyonce a intrat în liga miliardarilor. Averea artistei depășește pragul de zece cifre

Ascensiunea financiară a lui Beyonce continuă într-un ritm impresionant. Trecerea curajoasă spre muzica country, urmată de cel mai profitabil turneu din istoria acestui gen, a propulsat-o pe celebra cântăreață americană în rândul miliardarilor, arată o analiză publicată de Forbes.

Pentru majoritatea artiștilor, turneul mondial Renaissance ar fi reprezentat punctul culminant al carierei. Spectacolul-maraton, de aproximativ trei ore, care a trecut prin cele mai importante momente ale discografiei sale, s-a numărat printre evenimentele muzicale definitorii ale anului 2023. Încasările s-au apropiat de 600 de milioane de dolari, consolidând poziția lui Beyonce — alături de Taylor Swift — printre cele mai puternice nume ale muzicii pop.

Arista și-a pus bazele afacerilor în 2010, când a lansat Parkwood Entertainment și a preluat controlul total asupra carierei sale. Firma administrează proiectele muzicale și vizuale, produce albumele, documentarele și concertele, acoperind cheltuielile majore pentru a maximiza câștigurile. Deși Beyonce a intrat și în alte domenii atractive pentru celebrități — precum brandul de îngrijire a părului Cécred, un whisky numit SirDavis și linia vestimentară Ivy Park (închisă în 2024) — partea dominantă a averii sale vine tot din muzică, prin controlul catalogului și profitul uriaș adus de turnee.

În industria divertismentului, puține activități sunt mai rentabile decât un artist capabil să umple stadioane. După pandemie, concertele au devenit și mai ample, iar show-urile sunt completate adesea de documentare dedicate turneelor.

Biletele pentru Cowboy Carter au oferit nu doar aproape trei ore de muzică live, ci și elemente spectaculoase: o „mașină zburătoare”, brațe robotizate, un taur mecanic auriu și apariții ale familiei și fostelor colege din Destiny’s Child.

În 2024, Beyoncé Knowles-Carter s-a reinventat încă o dată, lansând albumul country Cowboy Carter. Proiectul i-a adus expunere suplimentară, inclusiv o apariție în pauza meciului de Crăciun al NFL, precum și cel mai profitabil turneu al anului 2025 — moment care a făcut-o oficial miliardară.

Beyoncé se regăsește astăzi într-un cerc restrâns de celebrități cu avere de peste 10 cifre. Dintre cei 22 de miliardari listați de Forbes din zona divertismentului, aproape jumătate au intrat recent pe listă. Cântăreața devine astfel doar al cincilea muzician cu un astfel de statut, alături de Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen.