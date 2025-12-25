Secretele Crăciunului la Hollywood: cum își petrec starurile sărbătorile

Crăciunul la Hollywood nu este doar despre luminițe și petreceri fastuoase. Vedetele internaționale au propriile tradiții, ritualuri și obiceiuri care fac sărbătoarea mai personală și mai apropiată de valorile familiei și ale copilăriei.

Jennifer Aniston, de exemplu, este recunoscută pentru atenția deosebită pe care o acordă decorului. Actrița obișnuiește să transforme întreaga casă într-un spațiu festiv, dar nu exagerează cu luminițele sau decorațiunile ostentative. Pentru Aniston, Crăciunul este despre familie și prieteni apropiați, nu despre impresia publicului.

În fiecare an, actrița respectă tradiția de a pune sub brad cadouri personalizate pentru cei dragi și nu ratează ritualul decorării bradului în prima săptămână a lunii decembrie.

Brad Pitt și Angelina Jolie, chiar dacă nu mai formează un cuplu, sunt cunoscuți pentru modul în care își împărtășesc tradițiile cu copiii lor. Ei păstrează obiceiul de a crea un „calendar al surprizelor” în ajunul Crăciunului, fiecare zi aducând micuțului sau adolescenților câte o atenție specială.

Pitt a declarat într-un interviu recent că pentru el, Crăciunul reprezintă „un timp în care copiii să simtă magia sărbătorii, chiar dacă suntem prinși în agitația zilnică”.

Oprah Winfrey are o abordare diferită. Aceasta dedică o parte din sărbători activităților caritabile, vizitând centre pentru copii defavorizați și donând cadouri celor care au nevoie. În plus, Oprah păstrează obiceiul de a găti acasă alături de familie, transformând mesele festive într-un prilej de conectare și împărtășire.

Vedeta a mărturisit că pentru ea, tradiția este despre generozitate și despre sentimentul de a dărui fără a aștepta ceva în schimb.

Taylor Swift, în schimb, pune accent pe muzică și atmosfera de sărbătoare. Artista organizează petreceri tematice pentru prieteni apropiați, unde colindele și cântecele tradiționale sunt nelipsite. Swift are un obicei aparte: în fiecare an compune sau înregistrează un scurt mesaj muzical de Crăciun pentru familie și prieteni, pe care îl trimite prin cadouri personalizate.

„Crăciunul este momentul în care muzica noastră devine cadoul pe care îl împărtășim celor dragi”, a declarat cântăreața într-un interviu recent.

Leonardo DiCaprio preferă o abordare mai discretă și apropiată de natură. Actorul este pasionat de sustenabilitate și, în perioada sărbătorilor, evită consumul excesiv și decorațiunile artificiale. Pentru DiCaprio, Crăciunul înseamnă timp petrecut în aer liber și activități simple alături de prieteni apropiați.

Este cunoscut faptul că, în locul unui brad tradițional, actorul preferă plante naturale, eco-friendly, pe care le poate planta ulterior sau recicla, păstrând astfel tradiția fără a afecta mediul înconjurător.

Vedetele de la Hollywood au și tradiții culinare proprii. Chrissy Teigen și John Legend, de exemplu, pun mare accent pe preparatele tradiționale americane, dar introduc și elemente internaționale în meniul lor. Teigen gătește feluri preferate din copilărie, de la prăjituri de Crăciun până la rețete italienești, combinând tradițiile personale cu cele culturale.

Un alt exemplu este familia Kardashian-Jenner, care transformă Crăciunul într-un eveniment spectaculos. Fiecare membru are un rol bine stabilit, de la alegerea bradului, până la alegerea temei pentru cadouri și decor. Kim Kardashian a mărturisit că obiceiul ei preferat este de a scrie scrisori de mulțumire pentru fiecare cadou primit, un gest care combină eleganța și respectul pentru tradiție.