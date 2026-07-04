Benjamin Franklin a fost considerat eminența cenușie a diplomației americane în timpul genezei SUA. A fost un om politic, un gânditor și mai ales un strateg al cuvântului scris.

Benjamin Franklin s-a născut acum 320 de ani, la Boston, la 17 ianuarie 1706. S-a născut într-o familie numeroasă cu 17 copii din care el era al 15-lea. Familia sa avea un mic atelier de lumânări. Frații săi mai mari aveau deja meseriile lor când micul Benjamin ajunsese la școală. După ce a deprins scrisul, cititul și calculul matematic, Benjamin Franklin s-a dedicat studiului individual. De la 12 ani, nu a mai frecventat școala, lucrând ca ucenic la tipografia fratelui său.

A început rapid să editeze un ziar la tipografia fratelui său, dar s-a despărțit de acesta pentru că gazeta avea un ton critic cu magistrații, studenții, diletanții în materie de poezei. Din 1730, după ce făcuse economii, a reușit să plece din Boston. A ajuns la New York, un oraș mult mai modest, atunci, decât Boston. A ajuns apoi la Philadelphia. A ajuns să lucreze la un atelier de tipografie unde proprietarul l-a plătit bine și, în plus a făcut posibil ca să fie recomandat guvernatorului Pennsylvaniei. A reușit să fondeze o gazetă și să o întrețină prin publicarea “Poor Richard’s Almanac”, cu apariție anuală, Richard Poor sau Sanders fiind pseudonimele sale. Aceasta a ajuns să fie citită de foarte mulți nord-americani. S-a spus că popularitatea acelei publicații o făcea să ocupe a doua poziție după Biblie. Așadar, era cea mai citită publicație laică, în perioada apariției sale ca almanah, adică în anii 1732-1758.

La 1748, după ce devenise și francmason din 1731, Benjamin Franklin devenise tipograful oficial al coloniei britanice Pennsylvania. A avut aceleași poziții în New Jersey și Delaware. S-a dedicat inventicii, inventând numeroase dispozitive, unul din cele mai cunoscute fiind paratrăznetul.

În 1757, a plecat în Anglia cu prima lui misiune diplomatică, aceea de a convinge familia britanică Penn că trebuia să susțină eforturile Pennsylvaniei de a se apăra de atacurile indienilor nord-americani, plătind taxele. Fiii fondatorului William Penn trăiau în Londra. Benjamin Franklin a stat 5 ani la Londra, perfecționându-și ideile politice. A revenit peste Ocean în 1762, apoi după ce Franța preia Canada în 1763, vine iar în Anglia cu o petiție de la cei din Pennsylvania pentru regele George al III-lea. În 1765, a obținut prima victorie a nord-americanilor contra metropolei. Englezii votaseră Stamp Act care lovea în interesele coloniilor americane. Franklin a reușit să demonstreze că Stamp Act are efecte negative pentru britanici și pentru coloniști. Legea a fost abrogată. Stamp Act fusese impus fără acordul coloniilor.

Benjamin Franklin a reușit să convingă Franța să sprijine efortul american de război, după 1776. Tratatul dintre Franța și cele 13 colonii din 6 februarie 1778 a fost opera lui Benjamin Franklin care atinsese pragul celor 70 de ani de viață. Era văduv, rămânând cu un băiat și o fiică din mariajul cu soția sa care decedase în 1774. Bătăliile de la Lenxignton, Concorde, Saratoga și Yorktown au marcat cursul Războiului de Independență în perioada 1775-1781 Și-a adus contribuția la Declarația de Independență și la Actele Confederației, primul act cu un pronunțat caracter constițuțional.

Devine în 1779, mare maestru venerabil, adică șef de lojă într-o lojă masonică unde activa și Voltaire. Susține cauza americană și în 1781 redactează coordonatele păcii dintre coloniile victoriase și Marea Britanie. Tratatul de la Versailles din 1783 este opera sa diplomatică.

La 79 ani, i s-a făcut onoarea să conducă în calitate de guvernaror, Pennsylvania, Timp de 3 ani, din fotoliul de guvernator, a luptat pentru abolirea sclaviei și și-a adus contribuția la redactarea unor capitole ale Constituției SUA, adoptate în 1787. Proiectul său al unui Parlament american unicameral a fost respins, decizându-se să fie un Congres cu o Cameră a Reprezentnaților și un Senat. Marele Benjamin Franklin ne-a părăsit la 17 aprilie 1790, în Pennsylvania. Avra 84 de ani. Americanii i-au cinstit memoria, plasându-i figura pe hârtia de 100 dolari americani.