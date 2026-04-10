Macron l-ar fi invitat pe Trump la o cină la Versailles, după summitul G7 din iunie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-ar fi invitat pe președintele american Donald Trump la o cină oficială organizată la Palatul Versailles, în urma desfășurării summitului G7, informează reuters.com.

Mai exact, Emmanuel Macron l-ar fi invitat pe omologul său american, Donald Trump, la o cină cu caracter festiv organizată la Palatul Versailles, într-un cadru considerat deosebit de fastuos, programată pentru a doua zi după summitul G7 de la mijlocul lunii iunie.

Potrivit unor surse, rămâne însă incert dacă liderul de la Washington va da curs invitației și dacă va participa la vreunul dintre evenimentele asociate. Franța va găzdui în acest an reuniunea G7, summitul urmând să se desfășoare în stațiunea Evian-les-Bains, situată la poalele Alpilor, în perioada 15–17 iunie.

Calendarul inițial ar fi fost ajustat de partea franceză, astfel încât să evite o suprapunere cu un eveniment de arte marțiale organizat la Casa Albă de Donald Trump pe 14 iunie, cu ocazia aniversării sale de 80 de ani.

Potrivit surselor, în acest moment nu este clar dacă președintele Statelor Unite va lua parte la summitul G7 sau la cina organizată la palat, eveniment la care, potrivit acelorași surse, Emmanuel Macron nu i-ar fi invitat pe ceilalți lideri ai grupului G7.

Relațiile dintre Donald Trump și o parte semnificativă a liderilor G7 s-au deteriorat vizibil în ultima perioadă, pe fondul escaladării tensiunilor legate de conflictul cu Iranul și al altor divergențe majore de politică externă.

Printre punctele sensibile se numără și reacțiile sale critice, exprimate public, la adresa prim-ministrului britanic Keir Starmer, după ce acesta a propus un sprijin militar, comentarii care au alimentat noi tensiuni între Washington și Londra. În același timp, Trump a reluat în mod constant criticile la adresa NATO, alianță din care fac parte toate statele G7, cu excepția Japoniei, punând sub semnul întrebării modul în care aceasta gestionează criza.

În acest context, surse apropiate discuțiilor afirmă că participarea lui Trump la viitoarele reuniuni de la Évian-les-Bains rămâne incertă, iar prezența sa la Versailles este de asemenea pusă sub semnul întrebării.

O eventuală absență a președintelui american ar reprezenta o lovitură de imagine pentru Emmanuel Macron și ar proiecta o umbră asupra întregului summit G7. Situația este cu atât mai delicată cu cât actuala administrație de la Washington își exprimă tot mai des rezervele față de utilitatea formatelor multilaterale de acest tip.

Invitația transmisă de Emmanuel Macron lui Donald Trump vizează un eveniment festiv organizat la Versailles, somptuosul palat din secolul al XVII-lea, ridicat în apropiere de Paris de Ludovic al XIV-lea, menit să evidențieze legăturile istorice dintre cele două țări, în contextul apropierii aniversării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, pe 4 iulie, potrivit a două surse.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a confirmat existența invitației, precizând că „Macron își dorește foarte mult ca Trump să participe”, mergând până la a-l încuraja insistent să accepte.

Totuși, același oficial a subliniat că președintele american nu a luat încă o decizie privind prezența sa la summitul G7. De cealaltă parte, administrația prezidențială franceză a evitat să ofere comentarii pe marginea invitației de la Versailles.

Un oficial francez implicat în organizarea evenimentelor, aflate încă într-o fază incipientă de planificare, a declarat că Macron ar putea avea o întâlnire bilaterală cu Trump în jurul summitului G7, la fel cum este prevăzut și pentru alți lideri invitați. Acesta a adăugat că formatul recepției nu este definitiv stabilit, iar vizita nu a fost încă confirmată.