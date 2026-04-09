Vizita lui Macron la Vatican, fără oprire la Roma. Discuțiile cu Papa Leon al XIV-lea vizează crizele majore ale lumii

Președintele Franței, Emmanuel Macron, efectuează în aceste zile o vizită oficială la Roma, centrată exclusiv pe relația cu Vaticanul, unde urmează să fie primit de Papa Leon al XIV-lea, potrivit Le Figaro.

Întâlnirea are loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și de divergențele tot mai vizibile dintre liderii occidentali cu privire la gestionarea crizelor globale.

Vizita marchează prima întrevedere directă dintre cei doi lideri, după alegerea noului Suveran Pontif în 2025, și reflectă o convergență de poziții în ceea ce privește necesitatea unor soluții diplomatice pentru conflictele internaționale.

Emmanuel Macron a ajuns joi la Roma, fără a avea programată o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni. Agenda sa este concentrată pe relația cu Sfântul Scaun și pe dialogul cu actorii implicați în medierea conflictelor internaționale.

În prima zi, președintele francez are programată o întâlnire cu Andrea Riccardi, fondatorul comunității catolice Sant’Egidio, recunoscută pentru rolul său în diplomația informală și în gestionarea dosarelor umanitare, în special în Orientul Mijlociu.

Întâlnirea oficială dintre Emmanuel Macron și Papa Leon al XIV-lea va avea loc vineri, la Palatul Apostolic. Este prima audiență între cei doi, după ce aceștia au discutat telefonic în mai 2025, la scurt timp după alegerea noului pontif.

Cu acel prilej, liderul francez declara că împărtășește cu Papa „ambiția de a concilia lupta împotriva sărăciei și protecția planetei”. Întrevederea de la Vatican reprezintă a patra audiență papală pentru Emmanuel Macron, după cele avute cu Papa Francisc în 2018, 2021 și 2022.

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor aborda teme precum multilateralismul, reglementarea inteligenței artificiale, schimbările climatice și situația umanitară globală.

Întâlnirea are loc pe fondul intensificării tensiunilor globale. Potrivit analistului italian Marco Politi, „suntem într-o perioadă de brutalitate și haos pe plan internațional”, iar atât Emmanuel Macron, cât și Papa Leon al XIV-lea își propun „să reconstruiască o societate internațională bazată pe reguli”.

Papa și-a exprimat recent opoziția față de unele poziții ale fostului președinte american Donald Trump, calificând drept „inacceptabilă” amenințarea de „anihilare a civilizației iraniene”. La rândul său, Emmanuel Macron a criticat declarațiile liderului american, afirmând că acesta „vorbește prea mult” și se contrazice frecvent.

Pe lângă temele internaționale, discuțiile vor include și subiecte sensibile precum abuzurile sexuale din Biserică. Din delegația franceză face parte Jean-Marc Sauvé, fostul președinte al comisiei independente care a investigat aceste cazuri în Franța.

Raportul publicat în 2021 a evidențiat amploarea sistemică a abuzurilor, însă nu a fost discutat oficial cu Papa Francisc la momentul respectiv.

De asemenea, este posibil ca Emmanuel Macron să abordeze și tema sfârșitului vieții, aflată în dezbatere în Franța. Vaticanul menține o poziție fermă, considerând eutanasia „un crime împotriva vieții umane” și sinuciderea asistată „un păcat grav”.

Întâlnirea dintre cei doi lideri ar putea deschide calea unei vizite oficiale a Papei Leon al XIV-lea în Franța. Potrivit unor surse diplomatice, Emmanuel Macron ar urma să lanseze o invitație în acest sens.

Papa este considerat un francofil, interesat de rolul Franței în revitalizarea catolicismului european. În același timp, întâlnirea de la Vatican are loc cu doar câteva zile înaintea unei vizite istorice a Suveranului Pontif în Algeria.

În acest context, există speculații că liderul francez ar putea discuta și cazul jurnalistului Christophe Gleizes, aflat în detenție în Algeria din iunie 2025.