Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier al României, a declarat că, în acest moment, există o majoritate parlamentară suficientă pentru învestirea unui viitor prim-ministru.

Ponta a afirmat că, în cazul în care președintele Nicușor Dan l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, acesta ar putea obține voturile necesare în Parlament, chiar dacă negocierile ar fi mai dificile. Fostul premier i-a menționat, de asemenea, pe Nazare și Tomac drept posibile variante care ar putea beneficia de o majoritate.

„Dacă Nicușor Dan îl desemnează pe Grindeanu, are majoritate. Mai greu, dar are. Nazare, Tomac au majoritate”, a declarat Victor Ponta.

Fostul lider al PSD a susținut că responsabilitatea formării majorității parlamentare pentru susținerea unui guvern îi revine premierului desemnat, nu președintelui.

„Că este această antipatie între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan? Foarte bine că e. Dacă mă desemnează mâine pe mine, păi mine am majoritate. Dacă îl desemnează pe Grindeanu, are majoritate. Mai greu, dar are. Nazare are majoritate. Tomac ar putea să aibă, dar desemnează omule odată. Și nu e treaba ta ca președinte să faci majorități. Absolut deloc. Este treaba primului ministru să negocieze cu partide, cu parlamentari independenți. Nu doar să negocieze să-i dea votul la învestire. Că de fapt asta e marea problemă”, a afirmat Ponta.

Acesta a susținut că președintele nu ar trebui să își asume responsabilitatea pentru lipsa unei majorități parlamentare necesare pentru instalarea unui guvern sau pentru adoptarea unor acte legislative.

„Deci nu e treaba lui Nicușor Dan să facă majoritatea, majoritatea nici pentru guvern, pentru instalare, cum nu e treaba lui nici să facă majoritatea pentru legea salarizării și nu e bine ca președintele să-și asume un eșec care nu era lui. El are alte situații pe care trebuie să și le asume, de politică externă, de apărare. Dar asta că n-a trecut legea salarizării nu e treaba președintelui, era treaba unui guvern cu puteri depline”, a susținut Victor Ponta.

Fostul președinte al PSD consideră că formațiunea pe care a condus-o nu ar fi trebuit să intre la guvernare alături de USR.

În același timp, Ponta susține că președintele Nicușor Dan nu poate desemna un premier care să obțină susținerea Parlamentului fără sprijinul PSD. „Nicușor Dan nu e pe mână cu nimeni. Nici n-are ce să reușească, nici Guvernul nu o să-l pună fără PSD. Nici suspendarea inițiată de Simion nu trece fără PSD.

Nici schimbarea președintelui de la Senat, care e de fapt singura poziție care le interesează pe Nicușor: cine e la Senat ca să văd dacă îmi ia locul sau nu.

Dar e o realitate și ideea asta: o să facă numai ce zice USR. USR-ul e 10% din cei care au votat, deci 5% din populație”, a declarat Victor Ponta în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

Fostul premier consideră că PSD trebuie să continue negocierile cu AUR, formațiune condusă de George Simion:

„Eu le-am spus mereu: terminați cu prostia că voi nu vorbiți cu AUR. Fără AUR nu treceți moțiunea. Până la urmă au vorbit cu AUR. Și acum trebuie să vorbească cu AUR. O să vezi, o să vorbească cu AUR. Și trebuie să vorbească cu AUR”.

În opinia sa, președintele Nicușor Dan are nevoie de un premier care să poată conduce Guvernul și să nu îi creeze probleme politice.

„Nicușor Dan nu se pricepe. Și nu este treaba lui să guverneze România. Nu e treaba lui să guverneze România. Adică salarii, pensii, taxe, nu sunt treaba lui. De ce se ocupă de ceva ce nu e la el?

Bun, deci lui trebuie un prim-ministru. Îi trebuie un prim-ministru care, pe de-o parte, chiar să fie în stare să conducă sistemul ăla, să nu-i pună probleme politice, că Bolojan îi pune probleme politice, da? Nazare, Tomac, cine vrei, nu-i pune nicio problemă politică.

Un prim-ministru care să dea o stabilitate, să-și facă o echipă. Nu de turbați de ăștia”, a afirmat Victor Ponta.

Întrebat dacă AUR ar putea obține președinția Camerei Deputaților, fostul premier a prezentat o variantă prin care această funcție ar reveni formațiunii conduse de George Simion.

„Soluția e următoarea. Foarte simplă. Vrei Guvern politic? Îl pui pe Grindeanu. Care Grindeanu în ziua votului pentru Guvern, organizează votul la Camera Deputaților și se alege unul de la AUR președinte al Camerei Deputaților și ai super majoritate 300 de voturi. Grindeanu este președintele Camerei și eliberează funcția.

Sau 2: Dacă nu vrei politic, îl pui pe Nazare sau pe Tomac că își face Guvern politic. Tehnocrat înseamnă să îți iei toate înjurăturile tuturor și să nu faci absolut nimic. Să nu poți face nicio reformă. Să fie un guvern politic fără USR”, a susținut Victor Ponta.

România funcționează de 115 zile cu un Guvern interimar, cu puteri reduse. Premierul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026.