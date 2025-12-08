Băsescu: La Praid și Prahova s-a scris eșecul USR. Drulă a fost executat

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, că rezultatul obținut de candidatul USR,Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei, este consecința directă a modului în care partidul a guvernat.

„Nu susținerea președintelui l-a făcut să obțină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetățeni care nu au apă și că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu la Digi 24.

El a adăugat că Drulă nu a plătit doar greșelile miniștrilor USR, ci mai ales lipsa lor de asumare: o atitudine pe care o consideră incompatibilă cu exercitarea unei funcții executive.

Băsescu a mai declarat că problemele nu au derivat doar din crize precum Praid sau Prahova, ci și din reacția miniștrilor vizavi de ele.: Cum la un dezastru este Praidul și Prahova, ministrul să vină să spună, senin: Nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ți-ai asumat răspunderea politică pentru bune și pentru rele. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Și atunci, pentru ce ești ministru? Ca să ai mașină, secretară, aghiotant și locuință de protocol?”.

Fostul președinte i-a inclus în aceeași categorie pe mai mulți miniștri USR, menționându-l și pe fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu: „Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare, adăugându-l și pe fostul ministru al Apărării”.

În privința rezultatului din Sectorul 4, Băsescu a spus că Daniel Băluță a plătit electoral pentru modul în care vicepremierul Sorin Grindeanu a gestionat discuțiile interne privind taxele.: „În interiorul coaliției era de acord, ieșea din ședințele de coaliție și spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureștenii nu sunt un electorat pe care să-l păcălești cu atitudini duplicitare. Și aici Băluță a fost sancționat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul”.

Potrivit fostului președinte, sondajele îl arătau constant pe Băluță „cu 2-3% peste câștigător”, ceea ce indică „o șansă majoră”.

Traian Băsescu a afirmat că nu vede un scenariu în care coaliția s-ar rupe în perioada următoare, indiferent de tensiunile politice recente: „PSD este un partid pragmatic și vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianței de guvernare”, a explicat Băsescu.

Unii anticipau adoptarea bugetului în ianuarie, lucru pe care fostul președinte a spus că l-ar saluta: „M-aș bucura să fie ianuarie”.

Fostul președinte a analizat și dificultățile electorale ale PSD: „Anul trecut și anul acesta s-au desfășurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcții de mare responsabilitate, două alegeri prezidențiale și două alegeri pentru Primăria Capitalei, și la niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a avut om pe locul doi sau pe locul întâi”.

În opinia sa, situația ar trebui să fie un semnal de alarmă în interiorul partidului: „PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum își selectează candidații. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD ar putea să nu aibă în competiția prezidențială candidat în turul doi sau să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei. Iată că se întâmplă”