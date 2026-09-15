Fostul președinte Traian Băsescu susține că violențele izbucnite marți, 15 septembrie, la protestul fermierilor din Piața Victoriei ar putea fi provocate de persoane venite special pentru a instiga și afirmă că trebuie verificat dacă AUR are vreo implicare.

Declarațiile au fost făcute după ce mai mulți participanți au forțat dispozitivul de ordine, iar Jandarmeria a folosit punctual substanțe iritant-lacrimogene.

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Capitală a reunit câteva mii de persoane, venite din mai multe zone ale țării. Manifestația a fost marcată de tensiuni între unii protestatari și forțele de ordine, după ce participanții au forțat cordoanele și panourile metalice instalate în Piața Victoriei.

Patru persoane au fost conduse la Poliție, iar alte persoane au primit îngrijiri medicale după expunerea la gaze lacrimogene.

Traian Băsescu a declarat că, în opinia sa, fermierii care au venit la București pentru a-și prezenta nemulțumirile nu ar trebui confundați cu persoanele care au recurs la violență.

„Cei care provoacă bătaia sunt oamenii aduși special pentru asta”, a afirmat fostul președinte, într-o intervenție la România TV.

Băsescu a susținut că autoritățile trebuie să discute cu oamenii veniți din țară și să găsească o modalitate de a purta un dialog direct cu protestatarii.

„Oamenii ăștia nu pot fi lăsați fără ca cineva să vorbească cu ei. Au venit din țară, de departe, ca cineva să vorbească cu ei. Guvernul nu are altă soluție”, a spus acesta.

În același context, fostul șef al statului a cerut verificarea unei posibile implicări a partidului AUR în incidentele violente. El nu a prezentat însă dovezi care să demonstreze că formațiunea ar fi organizat sau provocat confruntările.

„Mi-e greu să vă spun, dar trebuie văzut dacă AUR e implicat”, a declarat Băsescu.

Afirmația reprezintă o suspiciune exprimată de fostul președinte și nu constituie o concluzie oficială privind responsabilitatea pentru incidente.

Jandarmeria București a transmis că problemele au apărut după ce unii participanți nu au respectat indicațiile forțelor de ordine și au refuzat să predea obiectele contondente înainte de intrarea în zona manifestației.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei București, Alex Iacob, ulterior au fost forțate dispozitivele de ordine și panourile metalice, iar asupra jandarmilor au fost aruncate mai multe obiecte.

În acest context, forțele de ordine au folosit punctual pulverizatoare cu substanță iritant-lacrimogenă împotriva persoanelor turbulente. Jandarmeria a precizat că intervenția a fost graduală și proporțională cu situația creată.

Instituția a anunțat, de asemenea, că analizează ipoteza existenței unor persoane infiltrate care ar fi încercat să provoace dezordine în rândul participanților.

Această ipoteză urmează însă să fie verificată de autorități. Jandarmeria a precizat că eventualele măsuri legale vor fi luate în baza imaginilor operative și a verificărilor efectuate după protest.

În urma incidentelor din Piața Victoriei, patru persoane au fost extrase din mulțime și conduse la Secția 4 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Jandarmeria a mai transmis că trei persoane au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD după ce au acuzat probleme respiratorii în urma expunerii la gaze lacrimogene. Cele trei persoane nu au necesitat transportul la spital, potrivit informațiilor comunicate de autorități la acel moment.

Între timp, circulația în zona Pieței Victoriei și pe arterele din apropiere a fost afectată de prezența protestatarilor pe carosabil. Forțele de ordine au cerut participanților să respecte culoarele și zonele delimitate pentru a preveni noi incidente și pentru a permite desfășurarea traficului.

Protestul din București a fost convocat pe fondul nemulțumirilor fermierilor și crescătorilor de animale legate de situația din agricultură și zootehnie.

Printre problemele invocate se numără restricțiile privind exporturile de animale vii, gestionarea focarelor de boli la animale și plata despăgubirilor. Fermierii reclamă, de asemenea, scăderea prețurilor pentru anumite produse agricole, în timp ce costurile pentru motorină, furaje, îngrășăminte și ratele pentru utilaje au crescut.

Potrivit informațiilor publicate de TVR, producătorii agricoli reclamă în special scăderea prețurilor la lapte și cereale și presiunea tot mai mare exercitată de costurile de producție.

Protestatarii au transmis că intenționează să rămână în Capitală și să ceară autorităților soluții pentru problemele cu care se confruntă fermele.

Declarațiile lui Traian Băsescu privind o posibilă implicare a AUR și afirmațiile Jandarmeriei despre existența unor persoane care ar fi putut fi infiltrate trebuie separate de faptele deja confirmate.

Cert este că protestul fermierilor din Piața Victoriei a fost marcat de confruntări între unii manifestanți și jandarmi, folosirea de substanțe iritant-lacrimogene și conducerea unor persoane la Poliție. Stabilirea responsabilității pentru provocarea violențelor urmează să se bazeze pe verificările autorităților și pe imaginile operative.

Pentru fermierii care au venit la București cu revendicări economice și profesionale, incidentul riscă să mute atenția de la problemele agriculturii către conflictul dintre protestatari și forțele de ordine.