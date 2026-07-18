Baschetbalistul sârb Uroš Plavšić, legitimat la U-BT Cluj, a fost reținut de autoritățile din Serbia după ce a agresat un militar în timpul unui incident petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, însă a fost eliberat după ce și-a recunoscut fapta.

Incidentul a avut loc în Serbia, iar sportivul a fost dus la audieri de poliție. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, procurorul de serviciu a decis eliberarea acestuia după ce baschetbalistul și-a recunoscut responsabilitatea pentru agresiune.

Cazul rămâne însă în atenția autorităților judiciare, care continuă procedurile legale specifice.

Conform informațiilor publicate de presa sârbă și preluate de Mediafax, incidentul s-a produs în cursul nopții, când Uroš Plavšić ar fi lovit un militar. După intervenția poliției, jucătorul a fost reținut și audiat.

Ulterior, procurorul competent a dispus eliberarea sa, după ce sportivul a recunoscut fapta. În acest moment nu au fost comunicate public informații privind eventuale măsuri preventive suplimentare sau o decizie definitivă în dosar.

Autoritățile nu au oferit până în prezent detalii extinse privind circumstanțele exacte ale incidentului sau starea militarului agresat.

Uroš Plavšić este unul dintre cei mai cunoscuți pivoți ai baschetului sârb. Născut în 1998, acesta are o înălțime de 2,16 metri și a evoluat în baschetul universitar american pentru Tennessee Volunteers înainte de a reveni în Europa.

De-a lungul carierei a trecut pe la Mega Basket și Crvena Zvezda, iar în 2024 a făcut parte din lotul Serbiei care a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. În vara acestui an a ajuns la U-BT Cluj, una dintre cele mai importante echipe din baschetul românesc.

Transferul său a fost considerat unul dintre cele mai importante realizate de campioana României pentru noul sezon competițional.

Faptul că sportivul a fost eliberat nu înseamnă închiderea dosarului. În legislația sârbă, recunoașterea faptei poate influența desfășurarea procedurilor, însă ancheta continuă până la stabilirea tuturor împrejurărilor și la luarea unei decizii de către autoritățile competente.

Deocamdată, U-BT Cluj nu a anunțat oficial dacă incidentul va avea consecințe asupra situației contractuale a jucătorului. Este de așteptat ca reprezentanții clubului să analizeze cazul după finalizarea procedurilor judiciare sau după apariția unor informații oficiale suplimentare.

Cazul a atras atenția atât în Serbia, cât și în România, având în vedere statutul lui Plavšić de internațional sârb și faptul că acesta urmează să evolueze pentru una dintre principalele formații din Liga Națională de Baschet Masculin.