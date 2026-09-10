Un nou incident care a stârnit panică a avut loc, joi, 10 septembrie, în complexul rezidențial Cosmopolis din Voluntari. Un bărbat beat ar fi fost observat în timp ce se deplasa prin complex având un pistol la brâu. Polițiștii au intervenit imediat.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, agenții de pază au fost sesizați de un bărbat care susținea că fusese amenințat cu o armă de doi indivizi aflați sub influența alcoolului.

Agenții BGS i-au identificat pe cei doi într-o cafenea din complex. Situația a devenit tensionată în momentul în care aceștia au devenit agresivi, iar unul dintre bărbați și-a ridicat tricoul și le-a arătat agenților pistolul pe care îl purta la brâu.

Bărbatul ar fi susținut că arma este încărcată și că intenționează să o folosească.

Agenții de pază au reușit să îi imobilizeze pe cei doi și au solicitat intervenția polițiștilor prin apel la 112.

La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari, care au identificat persoana indicată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani, despre care oamenii legii au stabilit că se afla în stare de ebrietate.

Arma a fost ridicată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov pentru efectuarea verificărilor.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în zona unui complex rezidențial din localitatea Voluntari, un bărbat, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, s-ar fi deplasat având asupra sa, la brâu, un pistol.

Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat persoana în cauză. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice.

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, întrucât a încălcat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor. Acesta s-a ales cu o sancțiune contravențională, în valoare de 5.001 lei”, au transmis oamenii legii.

Noul episod s-a produs în același complex rezidențial în care, anul trecut, Teodora Marcu, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a fost împușcată mortal.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani și însărcinată la acel moment, a fost ucisă pe o stradă din Cosmopolis de fostul iubit. Teodora ieșise la plimbare cu fetița sa și cu alți copii atunci când bărbatul a deschis focul. Victima a fost lovită de patru gloanțe în zona capului, gâtului, pieptului și abdomenului.