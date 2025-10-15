Bani de la buget pentru tinerii care nu muncesc și foști deținuți, propunere în pachetul social al PSD

PSD pregătește un nou pachet legislativ pentru crearea de locuri de muncă, prime lunare pentru tineri și sprijin financiar pentru mamele cu mai mulți copii și foștii deținuți. Proiectul, finanțat din fonduri europene, va fi inclus în al treilea set de măsuri economice ale Guvernului, notează Profit.ro.

Partidul Social Democrat (PSD) pregătește un amplu proiect legislativ menit să stimuleze angajările, reducerea șomajului și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile. Pachetul va fi inclus în al treilea set de măsuri economice pe care Guvernul urmează să îl adopte în perioada următoare.

Legea are ca obiectiv susținerea tinerilor fără loc de muncă, încurajarea angajatorilor care oferă șanse persoanelor defavorizate și creșterea gradului de ocupare la nivel național, prin măsuri finanțate în principal din fonduri europene și din economiile bugetare obținute prin redefinirea criteriilor de eligibilitate.

Una dintre măsurile centrale din noul pachet legislativ este introducerea unei prime lunare de stabilitate pentru tinerii care își găsesc primul loc de muncă.

În cadrul programului „Primul loc de muncă”, tinerii NEET (care nu lucrează și nu urmează o formă de educație) vor beneficia de:

1.000 de lei pe lună în primul an;

1.250 de lei pe lună în al doilea an, pentru contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

Primele vor fi neimpozabile și se vor acorda pentru o perioadă totală de 24 de luni.

Scopul măsurii este încurajarea tinerilor să intre pe piața muncii și să rămână angajați pe termen lung, reducând șomajul și munca la negru.

Programul va fi finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, gestionat de ANOFM, cu o alocare de 226 milioane de euro.

Impactul financiar estimat:

2,3 milioane lei în decembrie 2025 , pentru circa 2.300 de beneficiari;

196,17 milioane lei în 2026 , pentru aproximativ 28.000 de tineri;

818,1 milioane lei în total, pe perioada 2025–2028.

PSD propune extinderea subvențiilor pentru angajatorii care oferă șanse de reintegrare profesională persoanelor cu risc crescut de excluziune socială.

Vor fi eligibile pentru sprijin financiar:

mamele cu cel puțin trei copii minori ;

foștii deținuți care au executat pedepse privative de libertate.

Această măsură are scopul de a susține angajatorii care contribuie la reducerea inegalităților sociale, promovând reinserția profesională și șanse egale la angajare.

Bugetul alocat pentru această categorie este estimat la 35,75 milioane lei în 2026, din care 34,4 milioane lei pentru sprijinirea mamelor cu mulți copii și 1,35 milioane lei pentru reintegrarea foștilor deținuți.

Pentru alinierea la practicile europene, proiectul prevede majorarea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării șomerilor de la 45 la 50 de ani.

Această modificare ar urma să ducă la o optimizare a bugetului pentru măsurile de sprijin, prin reducerea numărului de beneficiari de la 53.246 la 23.503 persoane.

Economiile obținute:

24,7 milioane lei în decembrie 2025;

317,29 milioane lei în 2026.

Fondurile astfel economisite vor fi redirecționate către programe active de ocupare și formare profesională.

Proiectul introduce în legislație o definiție actualizată a „persoanei vulnerabile”, în corelare cu Legea 219/2015 privind economia socială.

Totodată, contractul de solidaritate, până acum destinat doar tinerilor cu risc de marginalizare, va fi extins către alte categorii cu dificultăți majore de reintegrare — persoane fără locuință, șomeri de lungă durată sau părinți singuri.

Prin acest mecanism, fiecare beneficiar va avea un plan de integrare profesională individualizat, adaptat nevoilor sale.

Pentru a spori eficiența măsurilor, proiectul introduce digitalizarea serviciilor de ocupare prin intermediul platformelor online gestionate de agențiile teritoriale.

Astfel, persoanele care caută loc de muncă vor putea depune documente, urmări dosare și accesa servicii de consiliere fără deplasare fizică.

Totodată, sunt simplificate procedurile pentru recuperarea sumelor plătite nelegal din fondul de șomaj. În cazul în care beneficiarii restituie voluntar sumele în termenul legal, nu vor mai fi aplicate penalități sau dobânzi accesorii.

Proiectul PSD include și stimulente pentru întreprinderile sociale de inserție, care angajează persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Acestea vor putea primi lunar de patru ori valoarea indicatorului social de referință (ISR) pe durata contractului de solidaritate. Impactul bugetar estimat este de 7,92 milioane lei în 2026.

Pentru a preveni abuzurile, se restricționează accesul repetitiv la subvenții pentru persoanele care demisionează în perioada de aplicare a măsurii, cu excepția situațiilor în care demisia este justificată de încălcări grave ale drepturilor salariale.