Băluță nu renunță la Primăria Capitalei. Vrea să candideze și în 2028

Băluță nu renunță la Primăria Capitalei. Vrea să candideze și în 2028
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că nu exclude posibilitatea unei candidaturi la Primăria Capitalei în alegerile din 2028. Politicianul a spus că decizia nu este una iminentă, însă poziția pe care o deține în partid îl obligă să ia în calcul această perspectivă, mai ales într-un context în care PSD se confruntă cu un nivel ridicat de neîncredere în rândul bucureștenilor.

Băluță vrea la Primăria Capitalei

Băluță consideră că a lua în calcul o candidatură pentru Primăria Capitalei este un pas firesc pentru orice politician aflat într-o poziție de conducere. Experiența acumulată și rezultatele obținute la nivel local sunt esențiale înainte de a cere votul cetățenilor.

„Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de multă experienţă şi suficient de multe rezultate”, a explicat liderul PSD București.

Daniel Băluță

Daniel Băluță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Despre percepția negativă a PSD

Primarul consideră că succesul administrativ în Sectorul 4 poate contribui la recâștigarea încrederii bucureștenilor în PSD. El a precizat că percepția negativă a partidului este în mare parte rezultatul unor greșeli din trecut și al lipsei unor gesturi de asumare din partea foștilor lideri.

„Poate că de-a lungul timpului liderii nu au ştiut să-şi ceară scuze pentru excesele pe care anumiţi lideri ai PSD-ului le-au avut, astfel încât foarte mulţi oameni nu mai au disponibilitatea nici măcar să asculte.”

Primăria Capitalei

Ce soluții are Băluță

Băluță a mai declarat că aceste atitudini au determinat o parte a electoratului să se îndepărteze definitiv de PSD, unii alegători migrând chiar către alte formațiuni politice, precum AUR. El consideră că doar prin rezultate concrete și implicare în problemele cetățenilor poate fi schimbată percepția publică și consolidată poziția partidului în București.

În opinia sa, orice decizie privind o candidatură la Primăria Capitalei va fi luată pe termen mediu și lung, iar implicarea sa în administrația Sectorului 4 va reprezenta un test esențial pentru viitorul politic al PSD în Capitală.

