Justitie Avocatul susținător al lui Georgescu, pus sub acuzare pentru incitare la violență







Cătălin Dinulescu, avocat înscris în Baroul București, susținător al lui Călin Georgescu, a fost pus sub acuzare de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sub măsura controlului judiciar. El a incitat la violență, ură sau discriminare.

Avocatul care îl susținea pe Georgescu, pus sub acuzare

Acuzațiile vin în urma discursului pe care susținătorul lui Călin Georgescu l-a susținut în ianuarie, în Piața Victoriei, în cadrul unui protest organizat de susținătorii lui Călin Georgescu.

Parchetul arată că, între 24 și 26 ianuarie 2025, avocatul ar fi avut o rezoluție infracțională clară, determinată de susținerea unui candidat la alegerile prezidențiale și de opoziția sa față de un partid politic. În cadrul protestului din 24 ianuarie, din Piața Victoriei, acesta a ținut un discurt presărat cu amenințări directe, vizând o anumită categorie de persoane, definite pe criterii de apartenență politică.

A incitat la violență Piața Victoriei

Acesta a declarat că îi calcă pe cap pe cei care vor să-i facă rău lui Georgescu și că o să pună mâna pe ciomege.

„Vrem pe el, atât! Bă! Voi dacă nu … Dacă încercaţi ceva împotriva acestui om, nesocotiţi voinţa noastră! Vă călcăm pe cap! Dacă îndrăzniţi să faceţi ceva … vă călcăm pe cap! Păi, vă jucaţi, mă, cu noi? Unde eşti mă, bărbate? Vino mă aicea la o horă! Să facem bătuta! Vino mă aicea!

Oricum o să ajungem şi la … în curând! Nu mai rămâne nimic din sediul ăla al vostru! O să vedeţi că acuma suntem aşa, o mie, două, cât or să fie! Dar o să fim mai mulţi! Şi mai mulţi! Bă, chiar vreţi să punem mâna pe ciomege! Păi vă scoatem, mă, cu ciomege! Dacă ne rugaţi, venim imediat!”, a transmis susținătorul lui Călin Georgescu.

Dinescu nu s-a oprit aici

Avocatul nu s-a oprit aici. La scurt timp, el a declarat că mătură cu autoritățile pe jos și vă ca fi jale. El a sfăuit statul să se ferească de furia poporului.

„Vă e frică mă, ticăloşilor? Vă e frică, nu? Ziua Z se apropie! Se apropie, staţi liniştiţi, că ne pregătim! O să fim, nu 500.000 în stradă, mă … o să fim un milion, mă! O să vă călcăm pe cap! Vă e frică, nu? Am văzut în Piaţa Victoriei. Câte unităţi de jandarmi aţi adus? Noi am venit pentru Hora Unirii! Doar v-am zgâlţâit, mă, puţin! Să vedeţi cum e! Am tras de gardurile alea puţin şi v-aţi … pe voi!

Erau jandarmii ăia uzi… ăia din faţă! Au chemat o mie şi una de ţestoase, prin spate pe acolo! Nu o să vă mai apere nimeni, mă, nici jandarmii, nici poliţia, nimeni! În faţa poporului nu va sta, mă, nimeni! Aţi înţeles? Marş, mă, că măturăm cu voi pe jos! Feriţi-vă de furia poporului, feriţi-vă că va fi jale!”, a mai susținut avocatul.