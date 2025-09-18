Social

Avion nevoit să zboare în cerc. Controlorul de trafic dormea

Avion nevoit să zboare în cerc. Controlorul de trafic dormeaAvion. Sursă foto: Unsplash
Un avion care a zburat din Paris spre Ajaccio a fost obligat să rămână în aer aproape o oră după ce controlorul aerian a adormit. Avionul a survolat Corsica în cercuri pentru că în turnul de control nu răspundea nimeni – controlorul adormise buștean, scrie Le Point.

Pilotul a sunat la pompieri

În momentul în care aeronava A320neo a solicitat permisiunea de aterizare, în căști s-a făcut liniște deplină. Turnul de control era mut, asemenea unei biblioteci după închidere. Nici măcar balizele pistei nu erau aprinse.

Surprins de situație, pilotul a contactat serviciul de pompieri, scrie publicația franceză Le Point. Aceștia au alertat jandarmeria, iar în cele din urmă controlorul de trafic aerian a fost trezit, luminile pistei au fost pornite și avionul a reușit să aterizeze în siguranță.

Pasagerii au primit, neprevăzut, și un mic „bonus”: un tur panoramic al golfului Ajaccio, inclus în prețul biletului.

Avion

Avion. Sursă foto: Unsplash

Pasagerii din avion nu s-au aflat în pericol

Chiar dacă pasagerii nu au fost niciun moment în pericol – condițiile meteo erau favorabile, rezerva de combustibil era suficientă, iar aeroportul Bastia se afla foarte aproape –, incidentul ridică totuși semne serioase de întrebare. Cum se face că în turnul de control era un singur operator? Și, mai ales, de ce programul de lucru pare mai degrabă dictat de ritmul siestei?

Presa franceză scrie că, de ani de zile, există așa-numite „permise de absență” acordate pe sub mână, prin care angajații sunt lăsați să plece fără ca timpul respectiv să fie consemnat oficial ca pauză.

Consecința este că un turn unde ar trebui să fie permanent doi controlori rămâne cu unul singur. Iar dacă acel „singur om” adoarme… avionul nu are altă opțiune decât să se învârtă în cercuri pe cer.

Curtea de Conturi atrage atenția asupra acestor practici

Curtea de Conturi a Franței atrage atenția de ani buni asupra acestor practici, iar pentru a preveni „pontajul făcut între prieteni”, centrele de control au implementat sisteme biometrice – pe bază de amprentă, scanare a retinei sau recunoaștere facială.

Ce nu s-a găsit încă? O soluție simplă, dar poate esențială: o alarmă obligatorie care să îi trezească pe controlorii de trafic aerian atunci când îi prinde somnul.

 

