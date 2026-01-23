Autostrada Sibiu – Pitești, finalizată înainte de termen. Șoferii vor traversa țara pe șosea de mare viteză

Autostrada Sibiu–Pitești, considerată cea mai importantă investiție rutieră din România, ar putea fi finalizată înainte de termenul oficial din 2029, deschizând perspective pentru traversarea țării de la Nădlac la Constanța exclusiv pe autostradă în aproximativ trei ani. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, a declarat că, dacă raporturile de mediu vor fi elaborate și emise până în aprilie, există mari șanse ca în 2029 să fie finalizată secțiunea montană de 70 km a autostrăzii.

Autostrada Sibiu–Pitești va avea o lungime de 122 de kilometri, împărțiți în cinci secțiuni. Două dintre acestea sunt deja deschise circulației, iar celelalte trei, situate în zona montană, se află în prezent în diferite stadii de execuție.

Proiectul are un rol strategic în conectarea vestului cu estul României. Importanța sa este recunoscută și de șoferi, care reclamă de ani de zile lipsa unei infrastructuri moderne.

Conducătorii auto au declarat, pemtru Digi 24, că autostrada ar fi necesară pentru economia și liniștea țării, permițând circulația de la extremitățile țării exclusiv pe autostradă. Mulți reclamă însă dificultățile de pe drumurile naționale, exemplificând cu trasee precum Grecia–Calafat și Caransebeș, unde condițiile rutiere sunt dificile.

Autoritățile trebuie să accelereze procedurile administrative, în special obținerea avizelor de mediu pe traseul montan. Specialiștii semnalează obstacole precum lipsa autorizațiilor pentru loturile 2 și 3 și complexitatea lucrărilor, deși Curtea Europeană de Conturi se arată optimistă privind proiectul.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat că, dacă avizele de mediu vor fi emise până în aprilie, există șanse ca secțiunea montană de 70 de kilometri să fie finalizată în 2029. Aceasta reprezintă partea cea mai dificilă a coridorului Nădlac–Constanța.

Reprezentantul Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, a explicat complexitatea lucrărilor, menționând necesitatea autorizării a șase tuneluri pe secțiunea 2 și a aproximativ 50 de structuri, plus un tunel de 1,7 km, pe secțiunea 3. Valoarea totală a proiectului este estimată la 5,5 miliarde de euro.