AUR readuce în discuție interdicția de a cumpăra teren pentru străini

Partidul AUR a anunțat că a depus recent în Parlament o propunere legislativă menită să restricționeze dreptul cetățenilor și companiilor străine de a achiziționa terenuri agricole în România. Inițiativa vine după ani în care vânzarea terenurilor către investitori externi a crescut semnificativ, iar suprafetele agricole controlate de străini au ajuns la cote record.

Deputatul Lucian Mușat, inițiatorul proiectului, a atras atenția că aproximativ 40% din terenul agricol al țării – echivalentul a circa patru milioane de hectare – este deținut direct sau prin firme cu acționariat străin. „România se află în topul țărilor care au cedat pământul său către investitori externi. Este momentul să stabilim reguli clare pentru a proteja agricultura românească”, a afirmat Mușat.

Documentul legislativ propune stabilirea unor limite stricte privind suprafața de teren agricol ce poate fi achiziționată:

Cetățeni străini: maximum 10 hectare

Companii cu capital majoritar străin (>50%): maximum 30 de hectare

Companii românești cu capital românesc majoritar (>50%): limite mai mari, cu obligația de a declara beneficiarul real cetățean român

Potrivit expunerii de motive, dezechilibrul economic dintre români și cetățenii UE din vest favorizează investitorii străini, care pot plăti mai mult pentru terenuri. Aceasta a condus la creșterea prețurilor și la presiuni financiare semnificative asupra fermierilor locali și a altor cumpărători români.

„Prin această lege încercăm să limităm efectele negative ale vânzărilor masive de terenuri și să protejăm interesele fermierilor români. Nu ne vindem glia trebuie să fie mai mult decât un slogan – trebuie să devină realitate”, a subliniat Lucian Mușat.

Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut în Parlament, iar susținătorii săi speră că va aduce un echilibru între interesele investitorilor străini și protecția agricultorilor români, consolidând controlul asupra patrimoniului agricol al țării.

Fermierii sunt nemulțumiți că o parte foarte mare din terenurile României (aproximativ 40%) ajunge în mâinile investitorilor externi.