Un atac armat petrecut în plină zi în orașul Țăndărei, județul Ialomița, este anchetat de procurori, după ce mai multe focuri de armă au fost trase asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane, inclusiv femei și copii. Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi fost pus la cale la comanda unui lider de clan aflat în străinătate.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum un autoturism oprește în fața casei, iar trei dintre ocupanți, cu fețele acoperite, coboară și trag mai multe focuri de armă printre șipcile gardului, în direcția curții.

Persoanele aflate în locuință susțin că agresorii au încercat inițial să pătrundă în curte. Pentru că nu au reușit, ar fi tras prin gard și ar fi lansat amenințări cu moartea.

Potrivit declarațiilor victimelor, în momentul atacului în curte se aflau și femei și copii.

Una dintre persoanele vizate afirmă că amenințările au fost făcute anterior inclusiv într-o transmisiune live pe rețelele de socializare.

Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi făcut parte dintr-un plan de asasinat, iar suspecții ar fi primit ordinul de a ucide două persoane. În anchetă există suspiciunea că pentru comiterea atacului au fost folosite arme deținute ilegal.

Cele două grupări implicate fac parte din aceeași familie, potrivit informațiilor din dosar.

Autorii atacului au fost arestați preventiv. Cu toate acestea, potrivit victimelor, amenințările ar fi continuat chiar și după încarcerarea suspecților.

De teamă pentru siguranța lor, persoanele vizate beneficiază în prezent de protecția poliției, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.