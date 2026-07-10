Social

Atacul armat de la Țăndărei. Anchetatorii suspectează un posibil asasinat la comandă

Comentează știrea
Atacul armat de la Țăndărei. Anchetatorii suspectează un posibil asasinat la comandăpolitie / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un atac armat petrecut în plină zi în orașul Țăndărei, județul Ialomița, este anchetat de procurori, după ce mai multe focuri de armă au fost trase asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane, inclusiv femei și copii. Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi fost pus la cale la comanda unui lider de clan aflat în străinătate.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum un autoturism oprește în fața casei, iar trei dintre ocupanți, cu fețele acoperite, coboară și trag mai multe focuri de armă printre șipcile gardului, în direcția curții.

Atac armat la Țăndărei. Victimele spun că au fost amenințate cu moartea

Persoanele aflate în locuință susțin că agresorii au încercat inițial să pătrundă în curte. Pentru că nu au reușit, ar fi tras prin gard și ar fi lansat amenințări cu moartea.

Potrivit declarațiilor victimelor, în momentul atacului în curte se aflau și femei și copii.

Una dintre persoanele vizate afirmă că amenințările au fost făcute anterior inclusiv într-o transmisiune live pe rețelele de socializare.

Procurorii investighează un posibil asasinat la comandă

Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi făcut parte dintr-un plan de asasinat, iar suspecții ar fi primit ordinul de a ucide două persoane. În anchetă există suspiciunea că pentru comiterea atacului au fost folosite arme deținute ilegal.

Cele două grupări implicate fac parte din aceeași familie, potrivit informațiilor din dosar.

Suspecții au fost arestați

Autorii atacului au fost arestați preventiv. Cu toate acestea, potrivit victimelor, amenințările ar fi continuat chiar și după încarcerarea suspecților.

De teamă pentru siguranța lor, persoanele vizate beneficiază în prezent de protecția poliției, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Stiri calde

01:00 - Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

23:57 - Locul din casă unde nu trebuie să ții niciodată routerul Wi-Fi. Greșeala care îți poate încetini internetul

23:40 - Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II după deces. Pașii pe care trebuie să îi urmeze familia

23:31 - Prețurile biletelor la Cupa Mondială s-au prăbușit după eliminarea SUA și Mexicului. FIFA încă mai vinde locuri pentr...

23:20 - Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa Albă

23:06 - Elena Udrea a publicat imagini uitate cu Bolojan: Nu vrea să se știe că a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale