Astrele anunță schimbări. Sănătatea pentru trei zodii e pusă la încercare

Sănătatea devine o temă centrală în horoscoapele lunii octombrie, potrivit interpretărilor publicate de mai multe site-uri de astrologie.

Deși astrologia nu are o bază științifică, interesul publicului pentru legătura dintre starea de bine și semnul zodiacal rămâne ridicat. În același timp, medicii subliniază că începutul toamnei este o perioadă potrivită pentru prevenție și controale de rutină.

Pe numeroase platforme online specializate în horoscop, cum ar fi Astro.com sau AstrologyZone.com, luna octombrie este descrisă ca o perioadă în care mai multe zodii ar trebui să-și monitorizeze starea de sănătate.

Conform acestor surse, Berbecul, Leul și Peștii sunt semnele zodiacale care ar putea resimți oboseala acumulată în ultimele luni.

În horoscoapele din octombrie, Berbecul, Leul și Peștii sunt semnele cel mai des menționate în legătură cu nevoia de odihnă și echilibru.

Aceasta nu are legătură cu pozițiile planetelor, ci mai degrabă cu tiparele de comportament asociate cultural acestor semne: impulsivitatea Berbecului, intensitatea Leului și sensibilitatea Peștilor.

Berbecii, considerați dinamici și competitivi, tind să ignore oboseala sau să exagereze cu efortul fizic. Medicii sportivi atrag atenția că persoanele foarte active pot suferi mai des de afecțiuni musculo-scheletale — dureri de spate, inflamații ale articulațiilor sau probleme de somn.

Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, aproape 60% dintre adulții activi fizic intens acuză dureri lombare cel puțin o dată pe an.

Leii, asociați cu dorința de performanță și control, pot fi mai predispuși la stres emoțional și la efectele acestuia asupra organismului.

Stresul cronic este un factor confirmat științific pentru creșterea riscului de hipertensiune arterială, tulburări digestive și probleme cardiace.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate globală, reprezentând 32% din totalul deceselor.

Peștii, descriși adesea ca sensibili și empatici, pot fi afectați de epuizare emoțională, anxietate sau somatizări. Specialiștii în sănătate mintală spun că persoanele care empatizează excesiv au nevoie de pauze regulate, timp de relaxare și activități creative.

Lipsa acestora poate contribui la tulburări de somn, migrene sau scăderea imunității.

În astrologie, luna octombrie este guvernată de semnul Balanței, asociat cu echilibrul și relațiile armonioase. Această temă generală se reflectă și în interpretările pentru celelalte semne. Mesajul „ai grijă de tine” apare frecvent în previziunile pentru zodiile de foc și apă, care, simbolic, tind spre excese.

De exemplu, Astrostyle.com notează în analiza lunii octombrie că „semnele impulsive trebuie să-și încetinească ritmul pentru a-și regăsi stabilitatea”.

Acest tip de mesaj, deși metaforic, coincide cu recomandările medicale privind gestionarea stresului și menținerea rutinei de somn.

Într-o notă pragmatică, nutriționiștii și psihologii consideră că perioada toamnei este potrivită pentru resetarea alimentației și reducerea tensiunii psihice. Astfel, horoscopul, privit simbolic, oferă un cadru cultural care îi determină pe oameni să reflecteze la sănătate.

Deși nu există dovezi că zodia influențează direct sănătatea, legătura dintre identitatea astrologică și comportamentul emoțional este cercetată în sociologie și psihologie.

Un studiu realizat la Universitatea din Manchester (2022) a arătat că persoanele care se identifică puternic cu semnul zodiacal au o percepție mai clară asupra propriilor emoții și o motivație mai mare de a se îngriji.

Pentru Berbeci, Leii și Peștii care citesc aceste interpretări, mesajul lunii octombrie poate fi înțeles realist: odihnește-te mai mult, evită stresul și acordă atenție echilibrului emoțional. Astrele nu oferă diagnostice, dar pot inspira introspecție — un pas important spre o sănătate mai bună