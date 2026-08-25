Actor de geniu, Sebastian Papaiani a abordat o paletă foarte largă de roluri. În materie de film, a fost aproape un autodidact. A venit pe lume în Pitești, acum 90 ani pe 25 august 1936. Ne-a părăsit la București, pe 27 septembrie 2016. A trăit în București, Sectorul 5, nu departe de Hotel Marriot, pe Calea 13 Septembrie.

Actorul Sebastian Papaiani s-a născut la o margine de Pitești, dintr-un tată grec, de unde și numele de familie. Era 25 august 1936. Copilăria sa fragedă s-a desfășurat sub semnul războiului. Din Pitești, pornise spre afirmare mult mai devreme Marin Teodorescu Zavaidoc în muzică. Mai târziu, în fotbal, va străluci Nicolae Dobrin. Cei trei au în comun faptul că au fost autodidacți.

Actorul Sebastian Papaiani a absolvit IATC în 1960, după ce avusese diverse meserii și se apropiase de lumea teatrului. Una din meseriile marelui actor de mai târziu a fost aceea de contabil de farmacie.

Debutul marelui actor pe marele ecran a avut loc în 1963, în filmul Partea ta de vină. Sebastian Papaiani a început cariera cinematografică jucând rolul unui tânăr țăran plecat să lucreze pe șantiere. A jucat alături de Gheorghe Cozorici și Ion Besoiu. Rol de muncitor sudor a făcut și în Diminețile unui băiat cuminte din 1967. Aici, a jucat alături de actorii Dan Nuțu și Ion Caramitru. Surâs în plină vară și Păcală l-au impus pentru totdeauna ca un actor care trece ușor de la dramă și film social, către comedie.

A fost plutonierul Căpșună din seria Brigada Diverse, a fost escrocul și hoțul mărunt din filmele Roșcovanul, Cu mâinile curate (rolurile Lampă și Oarcă). În Ultimul cartuș, l-a jucat pe muncitorul la moșie Ilie Oarcă, devenit agent de sprijin al Siguranței. Ilarion Ciobanu, Sergiu Nicolaescu, Toma Caragiu, Ioana Drăgan, Jean Constantin, Puiu Călinescu i-au fost colegi de roluri în aceste filme. În rol de milițian a jucat și în filmul Șantaj, alături de Amza Pellea, Ileana Stana Ionescu, Silviu Stănculescu.

A jucat rolul lui Gogu în cea mai apreciată comedie românească din toate timpurile, „Nea Mărin, miliardar”, regizat de Sergiu Nicolaescu, unchiul său din film fiind personajul principal, Nea Mărin, jucat de inegalabilul Amza Pellea. În film, au mai jucat Ștefan Bănică Sr., Ștefan Mihăilescu Brăila, Jean Constantin, Draga Olteanu Matei.

Am fost 16 a fost un film de război în care Sebastian Papaiani a jucat rolul unui caporal, Dobrița. A jucat alături de Ion Caramitru, Alexandru Repan, Iurie Darie, Silviu Stănculescu. A revenit la rolul de escroc în rolul șoferului Ștevie din Secretul lui Bachus. Aici a jucat alături de Dumitru Rucăreanu, Ștefan Mihăilescu Brăila. În Secretul lui Nemesis, a jucat alături de Dumitru Rucăreanu, Gheorghe Dinică și Ileana Stana Ionescu. Roluri sociale de mare impact a făcut și în filmele din seria Bobocilor, în rolul muncitorului tehnician Pompei, unde a jucat alături de Draga Olteanu Matei, Emil Hossu, Dumitru Furdui și Marin Moraru.

După Revoluție, a reapărut în rolul Păcală, în filmul lui Geo Saizescu, Păcală se întoarce. Evident, nu a fost singura colaborare cu acest regizor. Sosesc păsările călătoare și Astă seară dansăm în familie l-au avut în distribuție. În primul, a fost un inginer-instructor de caiac canoe, în celălalt, a fost „escrocul-asistent” al „escrocului maestru” jucat de către Dem Rădulescu. A jucat alături de Emil Hossu, Tora Vasilescu, Adriana Trandafir, Armand Calotă.

Din 2004, când și România a produs telenovele/soap opera, Sebastian Papaiani a fost nelipsit din distribuția lor. Numai iubirea sau Lacrimi de iubire au fost două dintre aceste seriale.

Actorul ne-a părăsit pe 27 septembrie 2016, la București. A locuit în Capitală, pe Calea 13 Septembrie, nu departe de actualul Hotel Marriot pe partea cu hotelul, în sensul de mers spre intersecția cu Bulevardul Ghencea. Pe fațada blocului respectiv, o placă de marmură, comemorativă amintește trecătorilor grăbiți că acolo a trăit un mare actor! Un cinematograf din Pitești îi poartă numele.