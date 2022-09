Asociația de Acreditare din România (RENAR) funcționează ilegal de 11 ani

Asociația de Acreditare din România (RENAR) reprezintă organizația care oferă acreditări laboratoarelor medicale și de analize pentru a putea funcționa. Fără aceste acreditări nu pot intra relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și nu pot obține bani ai contribuabililor de la sistemul național de asigurări de sănătate pentru serviciile prestate.

De asemenea, nici organismele din domeniul inspecției cazanelor, instalațiilor de ridicat si recipientelor sub presiune, de autoturisme nu pot funcționa fără acreditările RENAR, iar lista poate continua în domeniul energiei, gestionării deșeurilor și siguranței alimentare.

Mai exact, RENAR are o putere de control mai mare decât ministerele, iar interesul statului este de a controla o astfel de asociație pentru a împiedica apariția abuzurilor. Cu toate acestea, statul român nu a făcut nimic de mai bine de 11 ani.

Asociația de Acreditare din România (RENAR) funcționează ilegal din 2009

În urmă cu 11 ani, prin OG 23/2009, RENAR a devenit „împăratul” acreditărilor în România pentru o perioadă de 90 de zile, timp în care Executivul din acea perioadă trebuia să aprobe hotărâre prin care să încredințeze definitiv activitatea de acreditare a RENAR-ului.

La 11 ani distanță, hotărârea de guvern încă se lasă așteptată, iar organizația nonguvernamentală, condusă de Fănel Iacobescu funcționează ilegal, fiind afiliată la nivelul organismelor europene. Mai mult decât atât, și marca națională pe care o folosește și încasează sume colosale este ilegală. An de an, laboratoarele din România plătesc peste 250 de mii de euro redevențe pentru utilizarea mărcii RENAR.

De asemenea, laboratoarele care aparțin rețelei de laboratoare a Apelor Romane, plătesc anual peste 6000 de Euro redevențe, iar laboratoarele companiilor de apă, care analizează apa potabilă distribuită populației, plătesc peste 2000 de euro.

Asociația recunoscută de interes național, dar abandonată de Guvernul României, încasează sute de mii de euro ilegal, an de an, sub atenta privire a ministrului Economiei, Florin Spătaru, scrie Cetățeanul.net.