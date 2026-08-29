Arheologii sunt „absolut” siguri că au găsit orașul pierdut unde Iisus a făcut miracole, potrivit Evangheliilor, scrie The New York Post. Descoperirea este o dovadă a anilor de dedicare, mai spun cercetătorii.

O echipă de arheologi este „absolut” încrezătoare că a descoperit orașul biblic pierdut Betsaida, după ce a petrecut vara dezgropând o comoară incredibilă de artefacte din nordul Israelului.

Echipa de excavații Bethsaida-Julias a recuperat lămpi, instrumente de machiaj, monede și zeci de alte artefacte de pe țărmurile Mării Galileii în al 10-lea sezon de săpături, consolidând teoria lor de lungă durată conform căreia acesta a fost odată orașul antic unde se spune că Iisus ar fi făcut o serie de miracole.

„Ceea ce încercăm să luăm în considerare este acumularea de dovezi colectate din toate pătratele, care creionează un portret al profilului istoric al sitului antic. Această imagine devine mai clară cu fiecare sezon”, a scris Dr. Steven Notley, directorul academic al săpăturilor, într-o postare pe blog la începutul acestei luni.

Notley și echipa sa au petrecut ultimul deceniu săpând prin ruinele sitului istoric, cunoscut astăzi sub numele de el-Araj.

Acest al 10-lea sezon le-a extins considerabil înțelegerea asupra Betsaida-Julias în perioada romană, care a cuprins între secolul I și secolul al III-lea - dar artefacte din alte epoci antice au fost găsite împrăștiate în întreaga zonă întinsă.

De asemenea, au găsit „ziduri din perioada romană, un mortar de bazalt (piatră de șlefuit), monede și un fascinant capitel pe jumătate doric care probabil decora o clădire publică” - precum și indicii că o așezare elenistică anterioară se ascundea sub pământ, a scris Notley.

Echipa a stabilit că proprietarul sirian din perioada otomană al orașului Beit Habek își construise grajdurile peste structuri romane anterioare, fără a se baza pe o fundație - o decizie antică care, în mod șocant, nu a dus la crăparea sau prăbușirea zidurilor de piatră până când echipa Bethsaida-Julias le-a descoperit.

Echipa a găsit, de asemenea, gresie cretoasă și mai multe lămpi herodiene intacte, care erau fabricate în Ierusalim abia înainte de anul 70 d.Hr. - indicii definitivi că evreii locuiau în oraș în secolul I, când acesta a trecut de la Betsaida la un polis din perioada romană numit Julias, potrivit blogului.

Descoperirile extravagante par să conteste ideea că locuitorii Galileii erau țărani săraci și analfabeți - sugerând în schimb că orașele și satele pe care le-a vizitat Isus prosperau, chiar și sub ocupația romană.

Sezonul de succes nu face decât să confirme afirmațiile făcute de Notley cu ani în urmă, conform cărora situl arheologic este orașul pierdut Betsaida.

„Tot ce scoatem din pământ confirmă și întărește această identificare. Nimic din ceea ce am găsit nu o va contesta deloc”, a declarat Notley pentru Daily Mail.

„Nu am nicio dificultate să-l văd pe Iisus petrecând mult timp acolo”, a spus el, adăugând că îl numește „ultimul oraș pierdut din Evanghelii”.

Isus i-a redat vederea unui orb în oraș, conform Bibliei, și a hrănit mii de oameni cu cinci pâini și doi pești.

Se crede că apostolii Petru, Andrei și Filip au numit și ei Betsaida acasă.

Echipa de excavații Bethsaida-Julias a săpat situl de la El-Araj din 2016 și a descoperit capodopere de mozaic, biserici, ziduri de case și multe altele de-a lungul anilor.