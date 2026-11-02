Doi oficiali importanți din structurile de poliție ale Serbiei au fost reținuți pentru o perioadă de până la 48 de ore, fiind suspectați de abuz în serviciu. Este vorba despre Marko Kricak, șeful Poliției Criminale, și Boško Sekulović, conducătorul Serviciului Anticriminal, potrivit agenției Tanjug, potrivit Al Jazeera.

Anunțul a fost făcut de Nenad Stefanović, procurorul-șef al Parchetului Suprem din Serbia, care a confirmat măsura luată împotriva celor doi oficiali. Acesta a afirmat că demersurile procurorilor respectă legislația în vigoare și nu au legătură cu evoluțiile politice din țară.

„În acest sens, reținerea de astăzi a fost efectuată, ceea ce nu are nicio legătură cu procesele electorale sau cu rezultatele alegerilor parlamentare”, a declarat procurorul.

Potrivit postului public RTS, reținerile vizează presupuse ilegalități comise în timpul investigației privind o crimă produsă în cartierul Senjak din Belgrad. Ancheta ar include acuzații potrivit cărora suspecții ar fi fost bătuți în timpul interogatoriilor desfășurate de polițiști.

Marko Kricak a coordonat operațiunea poliției referitoare la uciderea liderului mafiot Aleksandar Nešović, într-un restaurant cunoscut sub numele de „27”.

În primele etape ale investigației, în dosarul poliției apărea și Veselin Milić, care ocupa atunci funcția de șef al Poliției din Belgrad. Acesta a fost suspectat inițial că ar fi oferit sprijin autorului crimei după uciderea lui Nešović, însă procurorii au renunțat ulterior la acuzație, invocând lipsa probelor.

La sfârșitul lunii iulie, avocații lui Veselin Milić au depus o plângere împotriva lui Marko Kricak și Boško Sekulović, relatează publicația Radar.

Documentul ar fi vizat presupusa modificare a probelor, precum și exercitarea unor presiuni asupra martorilor și persoanelor puse sub acuzare, astfel încât declarațiile acestora să corespundă variantei anchetatorilor.

Radar a relatat, citând documente din dosar, că Milić ar fi susținut că actele investigației privind omorul au fost modificate selectiv pentru a-l incrimina.

În sprijinul acuzațiilor privind folosirea violenței în timpul anchetei, apărarea acestuia a prezentat declarații și documente medicale ale unor suspecți. Aceștia ar fi afirmat că au fost bătuți de anchetatori pentru a fi constrânși să semneze declarații care nu reflectau realitatea.