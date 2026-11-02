International

Arestări în rândul oamenilor lui Vučić. Doi șefi din Poliție, suspectați de abuz în serviciu

Arestări în rândul oamenilor lui Vučić. Doi șefi din Poliție, suspectați de abuz în serviciuAleksandar Vucic. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Doi oficiali importanți din structurile de poliție ale Serbiei au fost reținuți pentru o perioadă de până la 48 de ore, fiind suspectați de abuz în serviciu. Este vorba despre Marko Kricak, șeful Poliției Criminale, și Boško Sekulović, conducătorul Serviciului Anticriminal, potrivit agenției Tanjug, potrivit Al Jazeera. 

Oamenii lui Vučić, vizați de o anchetă penală. Doi șefi din poliție au ajuns în arest

Anunțul a fost făcut de Nenad Stefanović, procurorul-șef al Parchetului Suprem din Serbia, care a confirmat măsura luată împotriva celor doi oficiali. Acesta a afirmat că demersurile procurorilor respectă legislația în vigoare și nu au legătură cu evoluțiile politice din țară.

„În acest sens, reținerea de astăzi a fost efectuată, ceea ce nu are nicio legătură cu procesele electorale sau cu rezultatele alegerilor parlamentare”, a declarat procurorul.

Serbia alegeri

Serbia alegeri / foto: captura video

Anchetă privind presupuse abuzuri în timpul interogatoriilor

Potrivit postului public RTS, reținerile vizează presupuse ilegalități comise în timpul investigației privind o crimă produsă în cartierul Senjak din Belgrad. Ancheta ar include acuzații potrivit cărora suspecții ar fi fost bătuți în timpul interogatoriilor desfășurate de polițiști.

Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
Aerul condiționat la bloc. Când ai nevoie de acordul vecinilor și de autorizație
Aerul condiționat la bloc. Când ai nevoie de acordul vecinilor și de autorizație

Marko Kricak a coordonat operațiunea poliției referitoare la uciderea liderului mafiot Aleksandar Nešović, într-un restaurant cunoscut sub numele de „27”.

În primele etape ale investigației, în dosarul poliției apărea și Veselin Milić, care ocupa atunci funcția de șef al Poliției din Belgrad. Acesta a fost suspectat inițial că ar fi oferit sprijin autorului crimei după uciderea lui Nešović, însă procurorii au renunțat ulterior la acuzație, invocând lipsa probelor.

Plângere privind falsificarea probelor și presiuni asupra martorilor

La sfârșitul lunii iulie, avocații lui Veselin Milić au depus o plângere împotriva lui Marko Kricak și Boško Sekulović, relatează publicația Radar.

Documentul ar fi vizat presupusa modificare a probelor, precum și exercitarea unor presiuni asupra martorilor și persoanelor puse sub acuzare, astfel încât declarațiile acestora să corespundă variantei anchetatorilor.

Radar a relatat, citând documente din dosar, că Milić ar fi susținut că actele investigației privind omorul au fost modificate selectiv pentru a-l incrimina.

În sprijinul acuzațiilor privind folosirea violenței în timpul anchetei, apărarea acestuia a prezentat declarații și documente medicale ale unor suspecți. Aceștia ar fi afirmat că au fost bătuți de anchetatori pentru a fi constrânși să semneze declarații care nu reflectau realitatea.

Stiri calde

09:02 - Ciorba rădăuțeană, alegerea perfectă pentru mesele din zilele reci de toamnă. Cum se prepară

08:53 - Un fost consilier al lui Traian Băsescu vrea să ajungă președintele României. Promisiunile candidatului independent

08:45 - Ce îi apropie pe oameni de rai și ce îi îndreaptă spre iad. Patriarhul Daniel: „Dumnezeu vede și prețuiește nu numai ...

08:38 - Kovesi, furioasă că nu a putut transforma Parchetul European în DNA-ul din vremea ei

08:30 - Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Verstappen a câștigat în Mexic

08:23 - Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat aeronave F-16 și a emis RO-ALERT în ...

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale