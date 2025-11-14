Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase urgent. Pericolul este mare

Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase urgent. Autoritățile americane au emis un avertisment neobișnuit pentru consumatori, după ce aproape un milion de sticle de Prosecco au fost retrase urgent de pe piață.

Măsura a fost luată în urma unor verificări care au arătat că anumite sticle din lotul Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco – produs exclusiv pentru lanțul Costco – se pot sparge spontan, chiar și atunci când nu sunt manipulate.

Potrivit experților, problema ar porni fie de la un defect al sticlelor, fie de la o presiune internă anormal de mare, un fenomen rar, dar periculos în cazul vinurilor spumante.

Autoritățile italiene au confirmat că, în ultimele luni, au fost consemnate incidente similare la nivel local, unele soldate cu răni minore provocate de cioburi. Deși nu au existat cazuri grave, riscul este considerat suficient de important pentru a justifica retragerea masivă.

Retailerul american a transmis instrucțiuni clare către clienți, insistând ca produsul să fie eliminat în siguranță, fără a fi adus înapoi în magazine. Recomandarea oficială este ca sticlele suspecte să fie „învelite în hârtie și puse într-o pungă înainte de eliminare”, aceasta fiind, potrivit Costco, cea mai sigură metodă de a preveni accidentele.

Măsura este neobișnuită, deoarece majoritatea produselor retrase sunt returnate în punctele de vânzare, însă în acest caz transportul ar putea amplifica riscul unei explozii.

Lotul afectat este distribuit doar în 12 state din SUA și este ușor de identificat datorită sticlelor verzi și etichetelor violet. Producția aparține companiei F&F Fine Wines International, iar autoritățile americane colaborează cu producătorul italian pentru a identifica exact cauza presiunii excesive.

În pofida incidentului, Prosecco rămâne unul dintre cele mai populare vinuri spumante la nivel mondial. Originar din nordul Italiei, în zone precum Veneto și Friuli-Venezia Giulia, acest vin este realizat în principal din struguri Glera și este apreciat pentru prospețimea sa și notele florale.

Pe piață există două mari categorii: Prosecco DOC, produs în cantități mai mari, și Prosecco Superiore DOCG, considerat varianta premium, provenit din zone delimitate precum Conegliano-Valdobbiadene.

Aroma sa proaspătă și caracterul versatil l-au transformat într-o alegere preferată pentru aperitive, cocktailuri precum Bellini sau Spritz, dar și pentru deserturi ușoare. Incidentele recente nu par să afecteze reputația globală a vinului, însă lotul retras rămâne sub strictă supraveghere până la clarificarea completă a situației.