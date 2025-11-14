Social

Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase urgent. Pericolul este mare

Comentează știrea
Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase urgent. Pericolul este mareSursa: pixabay
Din cuprinsul articolului

Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase urgent. Autoritățile americane au emis un avertisment neobișnuit pentru consumatori, după ce aproape un milion de sticle de Prosecco au fost retrase urgent de pe piață.

Aproape un milion de sticle de Prosecco, retrase

Măsura a fost luată în urma unor verificări care au arătat că anumite sticle din lotul Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco – produs exclusiv pentru lanțul Costco – se pot sparge spontan, chiar și atunci când nu sunt manipulate.

Prosecco

Prosecco/ Sursa foto Captură video

Potrivit experților, problema ar porni fie de la un defect al sticlelor, fie de la o presiune internă anormal de mare, un fenomen rar, dar periculos în cazul vinurilor spumante.

Autoritățile italiene au confirmat că, în ultimele luni, au fost consemnate incidente similare la nivel local, unele soldate cu răni minore provocate de cioburi. Deși nu au existat cazuri grave, riscul este considerat suficient de important pentru a justifica retragerea masivă.

Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise
Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise

Consumatorii trebuie să fie atenți

Retailerul american a transmis instrucțiuni clare către clienți, insistând ca produsul să fie eliminat în siguranță, fără a fi adus înapoi în magazine. Recomandarea oficială este ca sticlele suspecte să fie „învelite în hârtie și puse într-o pungă înainte de eliminare”, aceasta fiind, potrivit Costco, cea mai sigură metodă de a preveni accidentele.

Șampanie

Șampanie. Sursa foto iStock

Măsura este neobișnuită, deoarece majoritatea produselor retrase sunt returnate în punctele de vânzare, însă în acest caz transportul ar putea amplifica riscul unei explozii.

Lotul afectat este distribuit doar în 12 state din SUA și este ușor de identificat datorită sticlelor verzi și etichetelor violet. Producția aparține companiei F&F Fine Wines International, iar autoritățile americane colaborează cu producătorul italian pentru a identifica exact cauza presiunii excesive.

Prosecco, unul dintre cele mai populare vinuri spumante

În pofida incidentului, Prosecco rămâne unul dintre cele mai populare vinuri spumante la nivel mondial. Originar din nordul Italiei, în zone precum Veneto și Friuli-Venezia Giulia, acest vin este realizat în principal din struguri Glera și este apreciat pentru prospețimea sa și notele florale.

Pe piață există două mari categorii: Prosecco DOC, produs în cantități mai mari, și Prosecco Superiore DOCG, considerat varianta premium, provenit din zone delimitate precum Conegliano-Valdobbiadene.

Aroma sa proaspătă și caracterul versatil l-au transformat într-o alegere preferată pentru aperitive, cocktailuri precum Bellini sau Spritz, dar și pentru deserturi ușoare. Incidentele recente nu par să afecteze reputația globală a vinului, însă lotul retras rămâne sub strictă supraveghere până la clarificarea completă a situației.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Escrocul de pe Tinder a scăpat de închisoare din nou. Victima a rămas fără 50.000 de euro
23:18 - Alina Plugaru, în mijlocul unui nou scandal. S-a ajuns la poliție
23:07 - Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după opt ani de procese. Instanța a constatat presc...
22:58 - Rafila: Anestezia la copii trebuie făcută doar în spitale, nu în cabinete stomatologice
22:50 - Ramona Gabor, probleme în mediul online. A fost nevoită să ceară ajutor
22:42 - Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova s-au deschis. Mii de oameni au asistat la aprinderea iluminatului festiv

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale