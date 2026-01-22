Apple schimbă regulile jocului în AI. Siri se reinventează

Apple se pregătește să aducă o schimbare majoră pentru Siri, transformând asistentul digital într-un chatbot bazat pe inteligență artificială, asemănător cu ChatGPT, potrivit Bloomberg. Noul Siri ar urma să fie inclus în iOS 27 și să fie prezentat oficial la conferința WWDC 2026, programată pentru luna iunie.

Intern, inițiativa este cunoscută sub numele de cod „Campos” și va permite utilizatorilor să comunice cu Siri atât prin voce, cât și prin text. Această modificare va oferi o experiență mai fluidă și mai context‑sensibilă, apropiind Apple de tehnologiile conversaționale avansate dezvoltate de rivali precum OpenAI sau Anthropic.

Mutarea marchează o schimbare de direcție pentru companie. În trecut, vicepreședintele Craig Federighi a subliniat că Siri nu ar trebui să devină un chatbot clasic, ci un asistent integrat natural în ecosistemul Apple. Cu toate acestea, succesul chatboturilor AI rivale a determinat compania să reevalueze această abordare, pentru a rămâne competitivă pe piață.

Surse apropiate proiectului susțin că noua versiune a Siri va putea gestiona conversații mai complexe și va răspunde contextual, oferind utilizatorilor o experiență comparabilă cu cea a altor modele AI de conversație.

Decizia Apple vine pe fondul mișcărilor competitive ale altor jucători din domeniul AI. OpenAI intenționează să lanseze produse hardware, coordonate de fostul designer Apple Jony Ive, ceea ce reprezintă o provocare pentru poziția Apple în segmentul de dispozitive premium.

În plus, compania a fost criticată pentru întârzierile în adoptarea unor funcționalități AI mai sofisticate, testând soluții externe în ultimul an.

Pentru a susține noul Siri, Apple a stabilit un parteneriat strategic cu Google Gemini, tehnologie ce va asigura capacitatea de procesare necesară pentru răspunsuri mai rapide și mai inteligente. Integrarea Gemini va constitui baza funcționalităților avansate ale chatbotului, permițând Siri să ofere soluții mai precise și conversații mai naturale.

Dacă proiectul se confirmă, WWDC 2026 ar putea marca o etapă nouă pentru Siri, redefinind modul în care Apple utilizează inteligența artificială și apropiindu-se de standardele stabilite de rivali precum OpenAI sau Anthropic.